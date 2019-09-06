Соль еды русской. Почему разоблаченные в Европе мифы о соли актуальны в России

Высокое потребление натрия в виде пищевой соли незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности. К такому выводу пришли специалисты Европейского общества кардиологов. По их данным, неблагоприятное воздействие оказывает только чрезмерное употребление соли (более шести граммов в день).

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала в эфире НСН, почему для жителей России выводы европейских кардиологов несостоятельны.

«Речь идет о чрезмерном потреблении соли, то есть более шести граммов, что оказывает неблагоприятное воздействие. Среднее употребление соли у россиян – 10 г. Поэтому неправомерно говорить, что для жителей России опровергнут миф о вреде соли. Россияне потребляют огромное количество соли. С этим связаны риски артериальной гипертонии, смертности, которые никуда не делись. Если человек потребляет меньше соли, то, конечно, это хорошо», - пояснила она.