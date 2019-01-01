Врач назвала главный принцип успешной российской диеты
Диетолог Маргарита Королёва в интервью НСН предложила россиянам ориентироваться на сезонные продукты.
Телеведущая Елена Малышева назвала сaмой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словaм докторa медицинских нaук, в результaте тестировaния 41 диеты именно средиземноморскую признaли нaиболее оптимaльной для человеческого оргaнизмa.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН предложила россиянам руководствоваться не самой средиземноморской диетой, а принципами питания, которые в ней заложены. Прежде всего – ориентироваться на сезонные региональные продукты и избегать иностранных кулинарных изысков, которые могут вызвать набор веса и расстройство желудка.
«Где родился – там и пригодился. Необходимо ориентироваться на сезонные продукты того региона, где мы живем. То, что ели несколько поколений наших предков абсолютно тропно для нас и биоусвояемо. Источники белка для нас – мясо, птица в сочетании с сезонными региональными овощами. Тем более, современные условия позволяют выращивать их в хороших парниковых условиях и увеличивать срок хранения. Умеренное количество фруктов. Все это в совокупности дает нам возможность поддерживать хорошее состояние здоровья» - убеждена диетолог.
Она напомнила, чем опасна нетипичная еда для конкретной страны.
«Эволюция пищеварительной системы и реорганизация под новый тип питания и новые продукты происходит очень медленно. Это необходимо помнить. А сейчас питание стало очень эклектичным – к нам привозят много продуктов и с Востока, и с Запада. Молодежь перешла на фастфуд, который абсолютно непривычен для нас. Все это чревато не только набором веса, но и формированием аутоимунных болезней» - предупредила эксперт.
Маргарита Королёва поддержала коллегу Елену Малышеву в том, что средиземноморская диета из всех прочих наиболее сбалансирована. Но подходит больше всех жителям средиземноморского региона.
«Они адаптированы к сезонному питанию своего региона, где солнце почти 365 дней в году, урожай можно снимать несколько раз за год. С витамином D все в порядке у людей – они энергичны, работоспособны. Жители едят свежие овощи, достаточное количество фруктов. Продукты животноводства дают возможность получить необходимый белок, но местные не пресыщаются мясом, отдают предпочтение птице и средиземноморской рыбе. Они едят сыр. В совокупности средиземноморская диета – это достаточное количество овощей, свежей зелени, не жирные виды рыбы и птицы, достаточное количество мяса, а также умеренное количество красного вина, которое усваивается печенью жителя региона Средиземного моря» -рассказала диетолог.
Она также считает, что процесс снижения веса – это комплекс мер. Королёва высказала мнение о том, что влияние диеты и спорта одинаково важны.
«Важна совокупность факторов: природные условия, натуральность продуктов, умеренность потребления, обязательная физическая нагрузка в равной степени оказывают влияние, способное изменить жизнь человека, привести его к нормализации веса и здоровья. Главное – организовать свою жизнь таким образом, чтобы жить долго и качественно», - отметила Маргарита Королёва.
Ранее автор и ведущий программ на телеканале НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН высказал свое мнение по поводу средиземноморской диеты.
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