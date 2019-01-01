Врач назвала главный принцип успешной российской диеты

Она напомнила, чем опасна нетипичная еда для конкретной страны.

«Эволюция пищеварительной системы и реорганизация под новый тип питания и новые продукты происходит очень медленно. Это необходимо помнить. А сейчас питание стало очень эклектичным – к нам привозят много продуктов и с Востока, и с Запада. Молодежь перешла на фастфуд, который абсолютно непривычен для нас. Все это чревато не только набором веса, но и формированием аутоимунных болезней» - предупредила эксперт.

Маргарита Королёва поддержала коллегу Елену Малышеву в том, что средиземноморская диета из всех прочих наиболее сбалансирована. Но подходит больше всех жителям средиземноморского региона.

«Они адаптированы к сезонному питанию своего региона, где солнце почти 365 дней в году, урожай можно снимать несколько раз за год. С витамином D все в порядке у людей – они энергичны, работоспособны. Жители едят свежие овощи, достаточное количество фруктов. Продукты животноводства дают возможность получить необходимый белок, но местные не пресыщаются мясом, отдают предпочтение птице и средиземноморской рыбе. Они едят сыр. В совокупности средиземноморская диета – это достаточное количество овощей, свежей зелени, не жирные виды рыбы и птицы, достаточное количество мяса, а также умеренное количество красного вина, которое усваивается печенью жителя региона Средиземного моря» -рассказала диетолог.