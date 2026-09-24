Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Марина Влади

О смерти артистки заявила её семья. Причины смерти не раскрываются.

Марина Влади (урождённая Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года. Младшая из четырёх дочерей артиста оперных театров Владимира Полякова-Байдарова, который переехал во Францию во время Первой мировой войны. Псевдоним «Влади» она взяла в честь отца.

В период с 1970 по 1980 года была замужем за Владимиром Высоцким. Является автором книги воспоминаний о нём «Владимир, или Прерванный полёт...».

