Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Марина Влади
Бывшая супруга Владимира Высоцкого французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает RT.
О смерти артистки заявила её семья. Причины смерти не раскрываются.
Марина Влади (урождённая Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) родилась 10 мая 1938 года. Младшая из четырёх дочерей артиста оперных театров Владимира Полякова-Байдарова, который переехал во Францию во время Первой мировой войны. Псевдоним «Влади» она взяла в честь отца.
В период с 1970 по 1980 года была замужем за Владимиром Высоцким. Является автором книги воспоминаний о нём «Владимир, или Прерванный полёт...».
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