Учёные назвали красное мясо самым вредным продуктом
Специалисты из Великобритании и США пришли к выводу, что красное мясо является самым вредным продуктом. Как пишет РИА Новости, учёные отмечают, что его производство хуже всего сказывается на окружающей среде, а также провоцирует риск преждевременной смерти.
В исследовании эксперты из Оксфорда и Миннесоты оценивали количество выделяемых парниковых газов, площадь земли, необходимую для производства одной порции, потребность в воде и загрязнение природы. Специалисты, анализируя воздействие продуктов питания на окружающую среду и здоровье людей, ввели индекс AREI.
Исследования показали, что низкое воздействие на окружающую среду, как правило, означает и снижение риска смертности для человека. Например, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло получили индекс APEI меньше 4 на порцию. А вот рыба, которую связывают со значительным повышением риска для здоровья, имеет AREI 14 на порцию. А вот необработанное красное мясо получило самый высокий рейтинг – 73 единицы.
Ранее НСН писала, что американские ученые разработали несколько рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Их публикует Medicalxpress. Специалисты советуют отказываться от продуктов из переработанного мяса (сосисок и колбаса) и пару раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом фасоль приносит фигуре больше пользы. Чтобы уменьшить потребление соли, нужно соленые орехи заменить несолеными.
Вместо сливочного масла употреблять оливковое и использовать его также вместо майонеза. Врачи посоветовали заменить белый хлеб на цельнозерновой, жирное молоко на 1%-ое, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, а картошку фри на жареные кусочки тыквы.
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