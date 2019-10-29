Учёные назвали красное мясо самым вредным продуктом

Специалисты из Великобритании и США пришли к выводу, что красное мясо является самым вредным продуктом. Как пишет РИА Новости, учёные отмечают, что его производство хуже всего сказывается на окружающей среде, а также провоцирует риск преждевременной смерти.

В исследовании эксперты из Оксфорда и Миннесоты оценивали количество выделяемых парниковых газов, площадь земли, необходимую для производства одной порции, потребность в воде и загрязнение природы. Специалисты, анализируя воздействие продуктов питания на окружающую среду и здоровье людей, ввели индекс AREI.

Исследования показали, что низкое воздействие на окружающую среду, как правило, означает и снижение риска смертности для человека. Например, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло получили индекс APEI меньше 4 на порцию. А вот рыба, которую связывают со значительным повышением риска для здоровья, имеет AREI 14 на порцию. А вот необработанное красное мясо получило самый высокий рейтинг – 73 единицы.