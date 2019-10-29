Учёные назвали красное мясо самым вредным продуктом

29 октября 201920:01

Специалисты из Великобритании и США пришли к выводу, что красное мясо является самым вредным продуктом. Как пишет РИА Новости, учёные отмечают, что его производство хуже всего сказывается на окружающей среде, а также провоцирует риск преждевременной смерти.

В исследовании эксперты из Оксфорда и Миннесоты оценивали количество выделяемых парниковых газов, площадь земли, необходимую для производства одной порции, потребность в воде и загрязнение природы. Специалисты, анализируя воздействие продуктов питания на окружающую среду и здоровье людей, ввели индекс AREI.

Исследования показали, что низкое воздействие на окружающую среду, как правило, означает и снижение риска смертности для человека. Например, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло получили индекс APEI меньше 4 на порцию. А вот рыба, которую связывают со значительным повышением риска для здоровья, имеет AREI 14 на порцию. А вот необработанное красное мясо получило самый высокий рейтинг – 73 единицы.

Врач назвала главный принцип успешной российской диеты

Ранее НСН писала, что американские ученые разработали несколько рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Их публикует Medicalxpress. Специалисты советуют отказываться от продуктов из переработанного мяса (сосисок и колбаса) и пару раз в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом фасоль приносит фигуре больше пользы. Чтобы уменьшить потребление соли, нужно соленые орехи заменить несолеными.

Вместо сливочного масла употреблять оливковое и использовать его также вместо майонеза. Врачи посоветовали заменить белый хлеб на цельнозерновой, жирное молоко на 1%-ое, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, а картошку фри на жареные кусочки тыквы.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ТЕГИ:МясоУчёные