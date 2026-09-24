Останина возмутилась опросником, где многодетность сочли признаком «соцриска»
Предвзятое отношение к детям только из-за факта их рождения в многодетных семьях недопустимо, заявила НСН Нина Останина.
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в VIII созыве Нина Останина в беседе с НСН назвала циничным, невежественным и бесчеловечным автоматическое причисление многодетных семей к категории «с признаками соцриска».
Многодетные родители обратили внимание на странные школьные анкеты, которые их попросили заполнить, передает канал «База». В опросниках многодетность причислена к «семейной ситуацией с признаками соцриска». О таких случаях сообщили сразу в нескольких регионах. Некоторые родители отказались заполнять анкеты, опасаясь, что вследствие этого они могут оказаться в поле зрения органов опеки, а детей в школе подвергнут травле. Останина считает, что допускающих распространение таких документов специалистов необходимо наказывать.
«Это непрофессионально, бесчеловечно. Это невежество, которое сегодня демонстрирует недообразованность людей, которые у нас работает, в том числе, и в сфере школьного образования. Недопустимо не только в анкетах такое писать, и мыслить так недопустимо. По сути , эти семьи зачислили в категорию маргиналов. Никакими указами, никакими законами не перевоспитаешь тех, кто подобные вещи допускает. Но я все равно уверена, что наказывать допустивших такое отношение к многодетным семьям, даже педагогов, нужно. Все дети по определению равны, независимо от того, где и в какой семье они родились. У всех детей одинаковые стартовые возможности. Никто не давал права выделять детей из многодетных семей в особенные группы, а тем более в категорию "с признаками соцриска"», — заявила Останина.
Она подчеркнула, что подобные инциденты сводят на нет всю работу по поддержке многодетных семей в России.
«Такие вещи рушат все, что вкладывалось нами и президентом, когда был подписан указ о сохранении традиционных духовных ценностей, в том числе, и семейных ценностей. Мы все вместе добились, что у нас вышел указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Целью этого документа было одно: чтобы они имели право на особенное отношение к себе со стороны государства. Не циничное — "с признаками соцриска" — как пишут некоторые в анкетах, а особенное с точки зрения уважительного к себе восприятия, и борьбы за то, чтобы в общественном пространстве эта особенность была отражена», — поделилась мнением собеседница НСН.
Останина подчеркнула, что необходимо соблюдать осторожность в вопросе формулировок, даже если они направлены на помощь гражданам.
«Когда мы в Государственной Думе принимали закон о кредитных каникулах для семей с двумя детьми, правительство вносило законопроект с такой формулировкой, что рождение ребенка ставит семью в "трудную жизненную ситуацию". Я категорически против этой формулировки была, и правительство со мной согласилось. Мы исключили эту норму», — рассказала она.
Ранее Нина Останина в беседе с НСН призывала ввести звание «Отец-герой» за заслуги в воспитании детей по аналогии со званием «Мать-героиня».
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