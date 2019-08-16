Диетолог назвала причины здорового питания россиян
Диетолог пояснила НСН, что когда все СМИ наперебой твердят о здоровом образе жизни, невозможно продолжать питаться только фастфудом.
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Место картофеля заняли фрукты и ягоды, кроме того, наши соотечественники едят меньше хлеба и макарон. Специалисты считают, что свое влияние оказало стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.
С этим мнением огласилась и диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с НСН она отметила, что большую роль сыграли и СМИ.
«Подтвержу, что россияне больше внимание стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровье, как они выглядят. Это обусловлено это тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать», - отметила медик.
Немного статистики от Росстата. В начале 1980-х годов на каждого россиянина приходилось 117 килограммов картофеля, в 2018 году — 59. 40 лет назад на человека приходилось 35 килограмм фруктов и ягод, а сейчас — 74.
При этом россияне стали есть больше мяса. Если в начале 1980-х на одного гражданина приходилось до 70 килограммов в год, то по итогам прошлого года показатель составил 89 килограммов на человека. Самый серьезный спад этого показателя пришелся на начало 2000-х — тогда каждый россиянин ел до 50 килограммов мяса в год. При этом за 40 лет в стране изменилась и доступность продуктов.
«Радует молодежь, которая тоже взяла курс на здоровый образ жизни. В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов. Именно они – наша основная рабочая сила», - отметила Маргарита Королева.
Внедрение правильного жизни серьезно обсуждается и на уровне Кремля. Одним из 13 ключевых проектов президента РФ является национальный проект «Демография», где в число пяти федеральных проектов вошел план по «укреплению общественного здоровья». Его цель — мотивировать граждан вести правильный образ жизни, придерживаться принципов здорового питания и отказаться от вредных привычек.
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