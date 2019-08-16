Диетолог назвала причины здорового питания россиян

В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет. Место картофеля заняли фрукты и ягоды, кроме того, наши соотечественники едят меньше хлеба и макарон. Специалисты считают, что свое влияние оказало стремление к здоровому образу жизни и всесезонная доступность продуктов.

С этим мнением огласилась и диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с НСН она отметила, что большую роль сыграли и СМИ.

«Подтвержу, что россияне больше внимание стали уделять своему здоровью. Им не всё равно, каково состояние их здоровье, как они выглядят. Это обусловлено это тем, что больше СМИ стали говорить о здоровье, о важности его сохранения. Информационные блоки мотивируют людей задумываться о своем будущем. Это не может не радовать», - отметила медик.

Немного статистики от Росстата. В начале 1980-х годов на каждого россиянина приходилось 117 килограммов картофеля, в 2018 году — 59. 40 лет назад на человека приходилось 35 килограмм фруктов и ягод, а сейчас — 74.

При этом россияне стали есть больше мяса. Если в начале 1980-х на одного гражданина приходилось до 70 килограммов в год, то по итогам прошлого года показатель составил 89 килограммов на человека. Самый серьезный спад этого показателя пришелся на начало 2000-х — тогда каждый россиянин ел до 50 килограммов мяса в год. При этом за 40 лет в стране изменилась и доступность продуктов.