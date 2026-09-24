Военэксперт Матвийчук рассказал, когда снизится массовость применения дронов ВСУ

Снизить массовость применения беспилотников ВСУ должны удары российский войск по складам с комплектующими для них. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

ВС России в ответ на действия ВСУ усилят удары по военным объектам в Киеве

Он указал, что этому также будет способствовать поражение телекоммуникационных центров «Киевстар» и «Парковый», что бьёт по системе управления украинской армии.

Матвийчук добавил, что промышленность Киева и Киевской области постоянно находится под контролем Вооружённых сил РФ.

«Как только противник её восстанавливает или пытается сделать запас, мы её тут же уничтожаем», - заключил он.

Ранее Матвийчук заявил, что окружение ВСУ в Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) говорит о выравнивании линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФБеспилотникиВСУ

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