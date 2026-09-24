Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе
Признаками того, что ребёнок столкнулся с серьёзными проблемами в вузе и может быть отчислен, могут быть резкая замкнутость, ночные компьютерные игры, частые пропуски занятий и нежелание обсуждать учёбу. Об этом в беседе с Life.ru заявила психолог Анастасия Лысакова.
По её словам, особенно внимательно следует наблюдать за первокурсниками в течение первого семестра. Заставить насторожиться должны ситуации, когда студент часто остаётся дома и выглядит так, будто желает рассказать о проблеме, однако избегает разговора.
«Ни в коем случае не звоните в институт втайне от ребёнка и не кричите потом, если что-то узнали. Лучше выстраивать диалог дома», - указал эксперт.
Лысакова добавила, что родители не должны обесценивать проблему и прибегать к угрозам. В случае чрезмерного давления студент может закрыться ещё сильнее. Лучше обсудить ситуацию и предложить помощь.
Ранее педагог-психолог амиль Ахмадуллин заявил, что нежелание ребенка идти в школу часто связано не с ленью, а с серьёзными проблемами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Число погибших в Казахстане военных увеличилось до 12 человек
- В Госдуме заявили о провале попыток изолировать Россию в ООН
- Военэксперт Матвийчук рассказал, когда снизится массовость применения дронов ВСУ
- Никита Михалков назвал концерт Канье Уэста оскорблением для Санкт-Петербурга
- Страховщики назвали стоимость каско для Bugatti рэпера Тимати
- Кабмин одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы
- Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Марина Влади
- Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе
- Останина возмутилась опросником, где многодетность сочли признаком «соцриска»
- Глава СВР заявил о вмешательстве Запада в избирательную кампанию в России