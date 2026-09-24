Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе

Признаками того, что ребёнок столкнулся с серьёзными проблемами в вузе и может быть отчислен, могут быть резкая замкнутость, ночные компьютерные игры, частые пропуски занятий и нежелание обсуждать учёбу. Об этом в беседе с Life.ru заявила психолог Анастасия Лысакова.

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По её словам, особенно внимательно следует наблюдать за первокурсниками в течение первого семестра. Заставить насторожиться должны ситуации, когда студент часто остаётся дома и выглядит так, будто желает рассказать о проблеме, однако избегает разговора.

«Ни в коем случае не звоните в институт втайне от ребёнка и не кричите потом, если что-то узнали. Лучше выстраивать диалог дома», - указал эксперт.

Лысакова добавила, что родители не должны обесценивать проблему и прибегать к угрозам. В случае чрезмерного давления студент может закрыться ещё сильнее. Лучше обсудить ситуацию и предложить помощь.

Ранее педагог-психолог амиль Ахмадуллин заявил, что нежелание ребенка идти в школу часто связано не с ленью, а с серьёзными проблемами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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