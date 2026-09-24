Никита Михалков назвал концерт Канье Уэста оскорблением для Санкт-Петербурга

По его словам, пережившие блокаду жители не смогут прийти на концерт Уэста. Однако он будет «звучать в этом городе, и десятки тысяч людей будут ему аплодировать».

«Это непонимание того, что за этим стоит беспамятство. А беспамятство — это путь, в общем-то, в никуда», — заключил Михалков.

Ранее гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

