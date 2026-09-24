Никита Михалков назвал концерт Канье Уэста оскорблением для Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург - это бывший блокадный Ленинград. И выступление в нём Канье Уэста, «песни которого заканчиваются речью Гитлера», являются унижением и оскорблением для города. Об этом в беседе с «Фонтанкой» заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.
По его словам, пережившие блокаду жители не смогут прийти на концерт Уэста. Однако он будет «звучать в этом городе, и десятки тысяч людей будут ему аплодировать».
«Это непонимание того, что за этим стоит беспамятство. А беспамятство — это путь, в общем-то, в никуда», — заключил Михалков.
Ранее гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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