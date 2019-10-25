Россиянам посоветовали делать томатный сок дома

25 октября 201912:57
Ольга Дворянова

Врач-диетолог рассказала НСН, кому сок не пойдет на пользу и в каком виде его лучше употреблять. 

В Роскачестве рассказали россиянам, как выбрать качественный томатный сок в магазине. Перед тем, как купить этот продукт, необходимо внимательно прочитать информацию на упаковке. В маркировке должно быть указано, является ли сок продуктом прямого отжима или восстановленный. Сок прямого отжима помещают в упаковку сразу после изготовления. Однако большинство томатных соков, представленных в российских магазинах, восстановленные. Они делаются из концентрированного томатного сока или пюре.

В томатный сок производители часто добавляют соль, сахар или пряности, о чем также должен быть проинформирован покупатель.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала в эфире НСН, что как раз большое количество соли делает томатный сок опасным для гипертоников.

«Томатный сок может быть опасен с точки зрения большого содержания соли для людей с признаками гипертонии. Вкусовыми рецепторами соль не ощущается, это может приводить к повышению артериального давления. Нужно обращать внимание на количество соли нужно, но это не всегда указывают. Поэтому людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли», — предупредила специалист по питанию.

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С осторожностью к этому напитку следует относиться и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Такой сок противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. В этот период запрещено употреблять не только томатный сок, но и большую часть остальных продуктов в сыром виде, в том числе овощи и фрукты», — добавила Ионова.

Остальным гражданам томатный сок будет крайне полезен в качестве профилактики раковых заболеваний.

«Томатный сок ценен с точки зрения большого содержания ликопина. Ликопин — это антиоксидант, который обладает очень мощными, в том числе противораковыми свойствами», — подчеркнула врач-диетолог.

Ранее Лидия Ионова рассказала в эфире НСН о вреде соли для здоровья.

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ФОТО: pixabay.com
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