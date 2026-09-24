Кабмин одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в ходе работы над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы, а также вопросы безопасности, требующие особого внимания.

«Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, безусловно, выполнение социальных обязательств... Второе – это обеспечение обороны и безопасности страны, социальная помощь участникам СВО и их близким... Третье направление – достижение национальных целей», - сказал глава правительства.

Мишустин добавил, что доходы на 2027 год прогнозируются на уровне 43,3 трлн рублей, а расходы запланированы на уровне 48,8 трлн рублей.

Ранее в Минфине заявили, что на поддержку семей с детьми в бюджете заложено 10 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».