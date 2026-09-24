Кабмин одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы
Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы был одобрен правительством РФ. Об этом сообщает пресс-службе кабмина.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в ходе работы над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы, а также вопросы безопасности, требующие особого внимания.
«Приоритетами бюджета будут три направления. В первую очередь, безусловно, выполнение социальных обязательств... Второе – это обеспечение обороны и безопасности страны, социальная помощь участникам СВО и их близким... Третье направление – достижение национальных целей», - сказал глава правительства.
Мишустин добавил, что доходы на 2027 год прогнозируются на уровне 43,3 трлн рублей, а расходы запланированы на уровне 48,8 трлн рублей.
Ранее в Минфине заявили, что на поддержку семей с детьми в бюджете заложено 10 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Москвичам предложили заменить «русской липой» падающие американские клены
- Число погибших в Казахстане военных увеличилось до 12 человек
- В Госдуме заявили о провале попыток изолировать Россию в ООН
- Военэксперт Матвийчук рассказал, когда снизится массовость применения дронов ВСУ
- Никита Михалков назвал концерт Канье Уэста оскорблением для Санкт-Петербурга
- Страховщики назвали стоимость каско для Bugatti рэпера Тимати
- Кабмин одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы
- Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Марина Влади
- Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе
- Останина возмутилась опросником, где многодетность сочли признаком «соцриска»