В ближайшие месяцы онкобольные в РФ получат новую вакцину от рака
По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, ее будут вводить группе больных меланомой.
В последние несколько лет ученые в России все плотнее взялись за разработку вакцин и препаратов для лечения онкозаболеваний. В стране уже говорили о подготовке тестирования вакцины от рака груди, почек и поджелудочной железы. При этом специалисты предупреждают, что невозможно создать универсальный препарат для лечения онкозаболеваний, поэтому любая вакцина от рака должна создаваться с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.
НОВАЯ ВАКЦИНА
Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что в России первые пациенты смогут начать получать лечение персонализированной отечественной вакциной от рака уже в ближайшие месяцы. По его словам, она создана на основе неоантигенов, разработана центром им. Гамалеи и вызывает интерес в других странах.
Специалист рассказал, что, по согласованному с Минздравом плану, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина в скором времени должны начать в экспериментальном режиме вводить такую вакцину для группы больных меланомой. Меланома — это злокачественная опухоль кожи.
«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов... поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление. И там совершенно другая регуляторика, которая применяется впервые. Тем не менее находим общий язык, общий знаменатель и движемся вперед», - отметил Гинцбург в разговоре с РИА Новости.
До этого сообщалось, что новую российскую вакцину от рака пациенты смогут получить в сентябре 2025 года. Отмечалось, что ее будут вводить как людям с первичной меланомой, так и пациентам, уже прошедшим определенные стадии лечения.
Известно, что поиск участников для испытания российской вакцины от рака начали еще в декабре 2024 года. Для исследований выбрали пациентов с подтвержденными опухолями, исчерпавших прочие одобренные методы лечения онкозаболеваний.
«Энтеромикс» является мРНК-вакциной от рака. В прошлом году главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн говорил, что она будет бесплатной для россиян. При этом, по его словам, стоимость разработки таких вакцин для государства составит около 300 тысяч рублей.
ПРЕПАРАТ ОТ РАКА И ИСПЫТАНИЕ ВАКЦИН
В последнее время российские ученые все плотнее взялись за разработку вакцин и лекарств от рака. Так, например, в апреле 2025 года СМИ сообщили, что в России был создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака «Афотид». Его применили на добровольцах для лечения онкозаболеваний, и безопасность этого препарата была доказана. Клинические исследования «Афотида» было разрешено проводить в семи клинических центрах.
Также Александр Гинцбург в январе текущего года говорил, что в конце 2025 года в России планируют провести испытания вакцин против рака груди, почек и поджелудочной железы. До этого глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что новую российскую вакцину против колоректального рака планируют начать применять в клинической практике в 2025 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Между тем, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что вакцина от рака должна создаваться с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, а универсальный препарат создать невозможно.
«Все системы здравоохранения планомерно переходят к персонализированным подходам в лечении. Для каждого пациента и его опухоли будет подбираться индивидуальный план терапии, основанный на всеобъемлющей персонализированной диагностике. В ходе этой диагностики будут выявляться так называемые драйверные и пассажирские мутации. Это разные мутации, против которых можно будет направить иммунный ответ с помощью онковакцины», - сказал он в беседе с изданием «Газета.Ru».
Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Депздрава Москвы Евгений Странадко в интервью НСН объяснил, что опасные изменения в организме можно заметить до появления раковых опухолей, но лечить пациентов до формирования злокачественных образований невозможно.
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