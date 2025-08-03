В ближайшие месяцы онкобольные в РФ получат новую вакцину от рака

НОВАЯ ВАКЦИНА

Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что в России первые пациенты смогут начать получать лечение персонализированной отечественной вакциной от рака уже в ближайшие месяцы. По его словам, она создана на основе неоантигенов, разработана центром им. Гамалеи и вызывает интерес в других странах.

Специалист рассказал, что, по согласованному с Минздравом плану, Московский научно-исследовательский онкологический институт им. Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина в скором времени должны начать в экспериментальном режиме вводить такую вакцину для группы больных меланомой. Меланома — это злокачественная опухоль кожи.