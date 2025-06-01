«Женская ягода»: Нутрициолог объяснила, как черешня помогает женскому здоровью

До этого детский врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, что черешня обладает противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, а ее умеренное потребление может положительно сказаться на работе сердца, качестве сна и гормональном балансе. Однако Белоусова заметила, что в черешня обладает не самым мощным противовоспалительным свойством.

«По поводу расслабиться — это немного притянуто за уши. Конечно, в черешне есть совсем немного магния. Она в принципе может расцениваться как источник серотонина, потому что его предшественники в черешне есть. Но по сравнению с бананами, шоколадом и белым хлебом — намного меньше. Черешня, особенно красная, очень интересна как ягода с большим количеством биофлавоноидов. Но в качестве противовоспалительного — малина и черная смородина на много мощнее. То есть из летних ягод черешня — не самая мощная по противовоспалительным свойствам», - отметила она.