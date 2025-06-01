«Женская ягода»: Нутрициолог объяснила, как черешня помогает женскому здоровью

При этом в эфире НСН диетолог Анна Белоусова отметила, что среди летних ягод черешня не обладает мощными противовоспалительными свойствами, в отличие, например, от малины и черной смородины.

Благодаря наличию фитоэстрогенов черешня помогает в профилактике женских заболеваний, однако большое количество этих ягод не следует есть людям, которые страдают от послабления стула, так как кожица черешни — клетчатка. Об этом в беседе с НСН заявила диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

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До этого детский врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, что черешня обладает противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, а ее умеренное потребление может положительно сказаться на работе сердца, качестве сна и гормональном балансе. Однако Белоусова заметила, что в черешня обладает не самым мощным противовоспалительным свойством.

«По поводу расслабиться — это немного притянуто за уши. Конечно, в черешне есть совсем немного магния. Она в принципе может расцениваться как источник серотонина, потому что его предшественники в черешне есть. Но по сравнению с бананами, шоколадом и белым хлебом — намного меньше. Черешня, особенно красная, очень интересна как ягода с большим количеством биофлавоноидов. Но в качестве противовоспалительного — малина и черная смородина на много мощнее. То есть из летних ягод черешня — не самая мощная по противовоспалительным свойствам», - отметила она.

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При этом, по словам нутрициолога, черешня полезна для профилактики женских заболеваний.

«Черешня — источник фитоэстрогенов. Это очень полезные растительные вещества. Они абсолютно не страшны, по сравнению, например, с эстрогенами. В некоторых ситуациях женщины их побаиваются. Поэтому в сезон черешни можно добавить своему организму фитоэстрогенов. Она полезна для женского профилактического питания. Против таких женских болезней, как мастопатия, миома, эндометриоз, для нормализации уровня женских половых гормонов. Поэтому черешня — это такая "женская ягода"», - объяснила Белоусова.

При этом диетолог также рассказала, кому не следует есть много черешни.

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«Все зависит от того, как работает кишечник, потому что оболочка у ягоды черешни — это клетчатка. Она переваривается плохо, соответственно она стимулирует работу кишечника. Поэтому людям с запорами черешня полезна, а вот людям, у которых бывает послабление стула — килограммами черешню есть нельзя. Как и другие ягоды. Что называется — без фанатизма. Стакан в день — более чем достаточно. Но при этом клетчатка — это очень хорошая "подкормка" для микрофлоры кишечника, для бифидобактерий», - добавила она.

Между тем, специалист также посоветовала тщательно промывать черешню теплой водой, так как привозные ягоды, по ее словам, часто чем-то обрабатывают.

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«Как только появляется черешня, ее необходимо тщательно промывать. Причем не холодной водой, а горячей. Шпарить кипятком ненужно, но необходимо промыть хотя бы 30-40 секунд под струей горячей воды. Потому что привозная черешня, например, в Москве достаточно часто попадается, видимо, опыленная. То есть обработанная каким-то образом. И бывает аллергическая реакция. При этом у тех же людей, у которых есть аллергия на плохо промытую черешню, на хорошо промытую черешню того же сорта от того же продавца — ничего не будет», - заключила собеседница НСН.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что окрошкой нельзя питаться целый день и посоветовала использовать для ее приготовления белый квас или тан.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / Бизнес Online
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