«Универсальной нет!»: Ученый сравнил московскую и петербургскую вакцины от рака

Директор петербургского «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев в разговоре с НСН рассказал, что их вакцина от рака отличается от вакцины НИЦ имени Гамалеи механизмом действия. По его словам, спектр эффективности последней может быть немного сужен.

Ранее директор московского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от рака с участием добровольцев, имеющих онкологические заболевания, планируются к середине 2025 года. По его словам, если удастся создать такую вакцину, то станет возможным помочь пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах. "Московская" вакцина уничтожает как раковую опухоль, так и метастазы. Беляев отметил, что у НМИЦ имени Петрова другая вакцина от рака, работающая по иному механизму.