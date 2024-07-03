«Универсальной нет!»: Ученый сравнил московскую и петербургскую вакцины от рака
Вакцина НИЦ имени Гамалеи сможет применяться в более узком спектре случаев, чем вакцина от рака НМИЦ имени Петрова, отметил в эфире НСН Алексей Беляев.
Директор петербургского «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев в разговоре с НСН рассказал, что их вакцина от рака отличается от вакцины НИЦ имени Гамалеи механизмом действия. По его словам, спектр эффективности последней может быть немного сужен.
Ранее директор московского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от рака с участием добровольцев, имеющих онкологические заболевания, планируются к середине 2025 года. По его словам, если удастся создать такую вакцину, то станет возможным помочь пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах. "Московская" вакцина уничтожает как раковую опухоль, так и метастазы. Беляев отметил, что у НМИЦ имени Петрова другая вакцина от рака, работающая по иному механизму.
«Если мы говорим о вакцине МРНК, то мы не участвуем, у нас есть свои продукты. По моим данным, с ними участвуют центр им. Блохина и институт им. Герцена. Вакцины могут быть на разном уровне… МРНК – это белковая матрица, которая участвует в иммунных процессах, в обеспечении индивидуальных реакций. А у нас идет на уровне клетки, мы работаем на уровне лейкоцитов. Это другой механизм. Я знаю, что при тех вакцинах спектр эффективности будет уже, возможно, они будут разные. Но то, что разрабатываются еще такие вакцины – это хорошо. Мы понимаем, что никто не создаст универсальную вакцину при всех опухолях, такого не будет», - сказал Беляев.
Он рассказал, что дендритноклеточная вакцина от рака НМИЦ Петрова позволяет остановить рост опухоли.
«Наша задача найти индивидуальный подход и решение. Скорее всего, это не будет такая вакцина, что мы раз и излечили пациента. В наших технологиях очень важно остановить рост опухоли. При своей дендритноклеточной вакцине, когда видим, что рост опухоли остановился, считаем, что это положительный эффект, а значит мы будем ее применять. У нас два пациента с глиобластомой, у них больше пяти лет опухоль не растет. Мы перевели заболевание в хроническую форму и удерживаем», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Беляев отметил, что вакцина может не быть универсальной против всех злокачественных заболеваниях.
«Мы изучаем какую-то вакцину или опухоль и видим, как к ней подступиться, но это не значит, что она будет универсальна при всех злокачественных заболеваниях. Это большой спектр заболеваний, они все разные. Они разные не только при разных локализациях… При одной и той же локализации опухоли разные: в одном случае будет эффективно, в другом – нет. При раке молочной железы более 30 типов опухоли, будет разное лечение. Чем глубже мы будем вникать в персонализацию этой опухоли, тем больше будем открывать возможности персонализированного воздействия, которые не будут работать на другой тип опухоли», - резюмировал Беляев.
Ранее Алексей Беляев рассказал НСН, что его центр разработал две вакцины от рака, которые уже использовались в рамках исследования, а с 1 сентября по закону смогут применяться на «обычных пациентах». Разработки ведутся почти 10 лет.
Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ вплотную подошла к созданию вакцины от рака. Он отмечал, речь идет не только об онковакцинах, но и об иммуномодулирующих препаратах нового поколения, передает «Радиоточка НСН».
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