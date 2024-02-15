«И для детей!»: Разработчики вакцины от рака смогут применять ее уже к концу года

«Мы вакцину разрабатываем уже давно, лаборатории у нас 25 лет, уже в 2010 году мы две вакцины зарегистрировали для производства. Мы могли уже применять их в эксперименте 14 лет назад. Мы эти две вакцины применяли в клинических исследованиях. Потом в 2016 ужесточили все требования, мы притормозили работу. В настоящее время вакцины применены у 900 больных – только в рамках исследования и только для тех больных, для которых не было стандартных методов лечения. Грубо говоря, от этих пациентов все уже отказались. При этом даже в таких случаях эффект от дендритноклеточной вакцины больше 40%. Если это будут подготовленные пациенты в рамках «обычного больного», там эффект будет больше», - объяснил он.

По его словам, с 1 сентября центр сможет применять вакцины на всех пациентах в рамках учреждения. Препарат применим в случае выявления меланомы и других видов рака.

«Правовая база их применения расширится с вступлением в силу профильного закона 1 сентября этого года. Тогда мы сможем их шире назначать в рамках нашего учреждения. Но исследования мы не прекращаем, будем оценивать эффективность и дальше. Это лечебная вакцина, это не профилактика рака. У пациента берут кровь, извлекают моноциты, получают дендритные клетки. Эти клетки обогащают антигеном опухоли, у нас есть банк опухолей. В лаборатории эти клетки активируем и вводим пациенту. Цикл созревания клеток занимает около двух недель. Это помогает бороться с разными видами рака. Это меланомы кожи, саркомы, рак толстой или прямой кишки, рак молочной железы», - рассказал онколог.

Есть также и вторая вакцина, которая по эффективности может сравниться с «очень дорогими» препаратами, добавил он.

«И есть еще генномодифицированная вакцина, делается также из опухоли, модификация происходит в генах клеток. Мы ее применяли при меланоме и при раке почки, очень хороший эффект. Эффективность была выше, чем даже при современных противоопухолевых препаратах, которые начали широко применять в России последние пять лет. Препараты очень дорогие, вакцина с ними может конкурировать по эффекту», - отметил собеседник НСН.

Беляев рассказал и о клеточных технологиях, которые также будут активно применяться уже к концу года, в том числе, для лечения детей.

«Сейчас мы занимаемся клеточными технологиями. За полтора года мы перешли на новое оборудование из-за санкций, а сейчас мы регистрируем производство CAR-T-технологий. Мы эти клеточные технологии также сможем использовать в рамках своего учреждения, пока они не прошли клинические исследования. Я надеюсь, что будем их применять уже к концу года, включая и детей. Мы – единственный центр, который использует вакцины для лечения онкологических заболеваний детей», - подчеркнул Беляев.

На данный момент вакцины от рака не существует ни у одной страны в мире, заявил ранее «Радиоточке НСН» руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.

