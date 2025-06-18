Опасные изменения в организме можно заметить до появления раковых опухолей, но лечить пациентов до формирования злокачественных образований невозможно, рассказал руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Депздрава Москвы Евгений Странадко в разговоре с НСН.

Американские исследователи в совместной работе для журнала Cancer Discovery сообщили, что разработали анализ крови, который с помощью искусственного интеллекта может заметить ранние изменения в ДНК иммунных клеток — ещё до появления симптомов рака. Они заявили, что их метод позволил находить следы опухоли находили в анализах задолго до официального диагноза — в некоторых случаях за 3,5 года. Врач усомнился, что это позволит глобально изменить подход к лечению.