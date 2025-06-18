Врачи усомнились в полезности нового американского анализа на раковые клетки
Возможность заранее определять раковые клетки в организме не является чем-то новым и не поможет лечиться заранее, заявили НСН Евгений Странадко и Константин Китаев.
Опасные изменения в организме можно заметить до появления раковых опухолей, но лечить пациентов до формирования злокачественных образований невозможно, рассказал руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Депздрава Москвы Евгений Странадко в разговоре с НСН.
Американские исследователи в совместной работе для журнала Cancer Discovery сообщили, что разработали анализ крови, который с помощью искусственного интеллекта может заметить ранние изменения в ДНК иммунных клеток — ещё до появления симптомов рака. Они заявили, что их метод позволил находить следы опухоли находили в анализах задолго до официального диагноза — в некоторых случаях за 3,5 года. Врач усомнился, что это позволит глобально изменить подход к лечению.
«В тканях происходят куда более быстрые изменения, которые могут быть обнаружены на сканировании костей. Этот метод определяет метастазы раньше, чем рентген. Сейчас все разумно развивают новые анализы, но еще предстоит выяснить, насколько дорогим и точным окажется американский подход. Если рак не обнаружен, то его лечить нельзя, даже если найдены какие-то изменения в клетках. Диета и правильное питание, все, что способствует ликвидации канцерогенов — это профилактика. Ею стоит заниматься всегда», — подчеркнул он.
Генетик и биолог Константин Китаев в беседе с НСН также выразил мнение, что открытие американских коллег не является чем-то особенным.
«Ничего нового американские ученые не предложили. Они могли ускорить процесс получения результатов анализов или повысить их точность с 70% до условных 80% — это тоже хорошо, это может спасти кому-то жизнь. Сейчас наука идет к тому, чтобы можно было полностью определить все мутации, изменения в крови за один тест. Анализы, которые раньше занимали месяц или полгода, теперь готовы за один-два дня. У генетиков уже давно есть простенькие программы на основе нейросетей, которые вычисляют вероятности родства между людьми или их шансов, получить ту или иную наследственную болезнь. Это нельзя назвать искусственным интеллектом, но такое у нас есть. Все базовые анализы доступны и в обычных поликлиниках, а в специализированных онкологических отделениях их целый спектр. Единственный минус, что это дорого, поэтому нельзя просто прийти и сдать все по желанию, без рекомендации врачей», — заключил он.
Ранее Странадко заявил в эфире НСН, что вакцины от рака не существует ни у одной страны в мире.
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