Россиян напугали летальным исходом от нелегальных лекарств на маркетплейсах
Некоторые продавцы «загружают» на маркетплейсы непроверенные препараты, обходя проверки, заявил НСН Алексей Кременсков.
Покупка лекарств на маркетплейсах имеет риски для здоровья, вплоть до летального исхода, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Общественники продолжают находить на маркетплейсах множество незарегистрированных препаратов. Продавцы некоторых из них обещают, например, излечение от нескольких видов рака, грибковых заболеваний, ВИЧ-инфекций и других серьезных заболеваний. Московское общество потребителей в конце июля направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой разобраться в ситуации, пишет «Коммерсант». Кременсков рассказал, как такие лекарства попадают в продажу.
«Вся продукция, которая поступает на маркетплейсы, проверятся. Сначала создание карточек проходит модерацию. Если товары относятся к категории БАДы, если товар нужно обязательно маркировать, тогда у продавца требуют документы. Но у нас есть «умные» продавцы, которые свои товары в эту категорию не помещают. Они продают неизвестные китайские препараты под другими категориями – напитки или мази, например. Площадка в данном случае всегда остается только посредником, виноват продавец, потому что это мошеннические действия с его стороны. Получается, что продавец в таком случае нарушает правила площадки, будет нести полную ответственность», - объяснил он.
По его словам, лекарства надо продавать именно на специализированных маркетплейсах, чтобы усилить контроль.
«Покупка лекарств на маркетплейсах имеет риски для здоровья, так как это может быть препарат, который не тестировали в России. Он может нанести вред, конечно, вплоть до летального исхода. При неправильном его употреблении может быть все. Были такие случаи зафиксированы, когда люди приобретали препараты, а в них увеличенная доза какого-то ингредиента. При повышении дозировки это приводило к печальным последствиям. Большинство препаратов сертифицированы, но маркетплейс не может проверить абсолютно все товары, которые поступают. Маркетплейс в таком случае может отреагировать только на жалобы. Я надеюсь, в будущем маркетплейсы свой ассортимент приведут в порядок. Лекарства надо продавать именно на нишевых маркетплейсах, это было бы правильно», - добавил собеседник НСН.
Многие хотят заменить биологически активными добавками (БАД) свою лень и нежелание вести здоровый образ жизни, заявил в беседе с НСН врач, телеведущий Александр Мясников. Он призвал не увлекаться подобным добавками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru