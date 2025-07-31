«Вся продукция, которая поступает на маркетплейсы, проверятся. Сначала создание карточек проходит модерацию. Если товары относятся к категории БАДы, если товар нужно обязательно маркировать, тогда у продавца требуют документы. Но у нас есть «умные» продавцы, которые свои товары в эту категорию не помещают. Они продают неизвестные китайские препараты под другими категориями – напитки или мази, например. Площадка в данном случае всегда остается только посредником, виноват продавец, потому что это мошеннические действия с его стороны. Получается, что продавец в таком случае нарушает правила площадки, будет нести полную ответственность», - объяснил он.

По его словам, лекарства надо продавать именно на специализированных маркетплейсах, чтобы усилить контроль.

«Покупка лекарств на маркетплейсах имеет риски для здоровья, так как это может быть препарат, который не тестировали в России. Он может нанести вред, конечно, вплоть до летального исхода. При неправильном его употреблении может быть все. Были такие случаи зафиксированы, когда люди приобретали препараты, а в них увеличенная доза какого-то ингредиента. При повышении дозировки это приводило к печальным последствиям. Большинство препаратов сертифицированы, но маркетплейс не может проверить абсолютно все товары, которые поступают. Маркетплейс в таком случае может отреагировать только на жалобы. Я надеюсь, в будущем маркетплейсы свой ассортимент приведут в порядок. Лекарства надо продавать именно на нишевых маркетплейсах, это было бы правильно», - добавил собеседник НСН.

Многие хотят заменить биологически активными добавками (БАД) свою лень и нежелание вести здоровый образ жизни, заявил в беседе с НСН врач, телеведущий Александр Мясников. Он призвал не увлекаться подобным добавками.

