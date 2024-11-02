Онколог назвал наиболее распространенные в России виды рака
Онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что в России наблюдается рост онкологических заболеваний половых органов. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По мнению врача, подобная тенденция стала своеобразной «расплатой» за снижение заболеваемости раком пищевода и желудка.
Медик добавил, что у женщин наиболее часто встречаются рак матки, яичников и молочных желез. Кроме того, все чаще встречаются лейкозы, рак кишечника и легкого.
Уменьшение числа случаев рака пищевода и желудка Щепеляев объяснил повышением благосостояния россиян, которые стали разнообразнее и лучше питаться.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что для производства пластиковых контейнеров используется вещество, которое может негативно влиять на весь организм человека, способствовать развитию бесплодия и онкологии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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