В авиаотрасли исключили дефицит пилотов в РФ

Авиаэксперт Роман Гусаров в эфире НСН уточнил, что российские пилоты на свою зарплату могут позволить себе в России больше, чем зарубежные за границей. 

В России нет дефицита пилотов, а за границей они работают из-за более высоких зарплат, хотя и в РФ они у них не маленькие — примерно 600 тысяч рублей. Об этом в беседе с НСН заявил главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью НСН сообщил, что аэродромные службы в России испытывают острый дефицит квалифицированных сотрудников на фоне санкций, СВО и низких зарплат. Он рассказал, что часть специалистов даже отправилась работать за границу.

По словам Герасимова, нехватка квалифицированных кадров сказывается на качестве обслуживания гражданских самолетов в РФ. Однако Гусаров опроверг дефицит летного состава в России.

«Авиатехники точно не могли отправиться работать за границу, потому что с нашим дипломом и квалификацией их там явно не возьмут. Скорее всего речь идет о пилотах. Именно они имеют возможность уезжать работать за границу. Это люди высокой квалификации. У нас на данный момент нет дефицита хотя бы потому, что мы видим с какой интенсивностью летает наша гражданская авиация. По сравнению с предыдущим годом мы на несколько процентов снизили общий объем перевезенных пассажиров и то только потому, что у нас уже четыре года нет новых самолетов. То есть причина в том, что весь парк, который есть в наличии, загружен почти под 100%, значит есть кому летать. Как таковых данных о дефиците летного состава нет», - объяснил он.

Но, по его словам, сама проблема нехватки кадров в авиаотрасли действительно существует.

«Проблема существует, но не потому, что у нас пилотам платят мало, а потому, что за границей платят больше. Но если мы начнем сравнивать жизнь в России и за рубежом, то мы прекрасно понимаем, что на те зарплаты, которые пилоты получают в РФ, они зачастую могут позволить себе больше благ, чем зарубежные пилоты, которые получают там заметно больше. В России платят за вычетом налогов, а там — как раз с учетом налогов. Там пилот может отдать на налоги сразу примерно 40%. У пилотов в России зарплата 500-600 тысяч рублей. Вряд ли можно сказать, что это маленькая зарплата в РФ. Другой вопрос, что у наших пилотов есть возможность работать там, а тратиться здесь. Тогда все получается выгодно и привлекательно. Нам не то что бы не имеет смысла поднимать зарплаты до зарубежных, но и нет никакой экономической возможности и целесообразности», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Гусаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что работа Superjet 100 укладывается в общемировую статистику, и ежегодно она только улучшается благодаря отработке технологий и опыту, поэтому не стоит бояться неполадки двигателей этих самолетов, которая произошла за короткий срок.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
