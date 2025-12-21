В авиаотрасли исключили дефицит пилотов в РФ

«Проблема существует, но не потому, что у нас пилотам платят мало, а потому, что за границей платят больше. Но если мы начнем сравнивать жизнь в России и за рубежом, то мы прекрасно понимаем, что на те зарплаты, которые пилоты получают в РФ, они зачастую могут позволить себе больше благ, чем зарубежные пилоты, которые получают там заметно больше. В России платят за вычетом налогов, а там — как раз с учетом налогов. Там пилот может отдать на налоги сразу примерно 40%. У пилотов в России зарплата 500-600 тысяч рублей. Вряд ли можно сказать, что это маленькая зарплата в РФ. Другой вопрос, что у наших пилотов есть возможность работать там, а тратиться здесь. Тогда все получается выгодно и привлекательно. Нам не то что бы не имеет смысла поднимать зарплаты до зарубежных, но и нет никакой экономической возможности и целесообразности», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Гусаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что работа Superjet 100 укладывается в общемировую статистику, и ежегодно она только улучшается благодаря отработке технологий и опыту, поэтому не стоит бояться неполадки двигателей этих самолетов, которая произошла за короткий срок.

