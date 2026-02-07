Такаити: Япония намерена заключить мирный договор с Россией

Япония по-прежнему нацелена на решение территориального вопроса по островам Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи и заключение мирного договора с Россией. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает РИА Новости.

По словам политика, сейчас состояние отношений с Москвой тяжелое.

«Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной», - указала премьер.

Между тем министр финансов Японии назвал приоритетами внешней политики страны поддержку Украины и санкции против России. В МИД РФ подчеркнули, что это подтверждает недружественный характер курса Токио в отношении Москвы.

