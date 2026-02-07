СМИ: США хотят провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля

США планируют провести встречу лидеров стран Совета мира по сектору Газа. Об этом пишет портал Axios.

По его данным, Белый дом намерен провести встречу лидеров структуры в Вашингтоне 19 февраля. Мероприятие может пройти в институте мира США (USIP).

Портал отмечает, что за день до встречи президент США Дональд Трамп проведет переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В январе США официально учредили Совет мира, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В него пригласили руководителей ряда государств, в том числе России, Китая, стран Европы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры