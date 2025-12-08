Авиаэксперт раскрыл причины массовых повреждений самолётов «на земле»
Аэродромные службы испытывают острый дефицит квалифицированных сотрудников на фоне санкций, СВО и низких зарплат, заявил НСН бывший специалист ICAO Павел Герасимов.
Нехватка квалифицированных кадров сказывается на качестве обслуживания гражданских самолетов в России, заявил НСН в комментарии бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
В России растет число страховых случаев с повреждениями самолетов во время ремонтов и наземного обслуживания в аэропортах. Как сообщает «Коммерсантъ», особое беспокойство страховых компаний вызывают повторяющиеся эпизоды: незакрытые капоты двигателей и их повреждения при транспортировке, столкновения с буксировщиками и трапами, повреждения при загрузке багажа.
Герасимов назвал ключевые факторы такой ситуации.
«Очень остро ощущается дефицит именно квалифицированных кадров ввиду того, что многие специалисты перепрофилировались из-за низкой оплаты труда в другие гражданские профессии, а кто-то отправился за границу работать. При этом новые кадры у нас для отрасли не особо активно готовятся. Это обусловлено тем, что именно для наземных служб зарплаты очень низкие, плюс произошел большой отток мужского населения в рамках специальной военной операции. К этому еще добавилось закрытие ряда аэропортов, где за время простоя не было переподготовки, снижался профессиональный уровень. Всё это и привело к нынешнему положению вещей», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, на качестве подготовки кадров также сказался режим санкций.
«Авиатехник, который отвечает за обслуживание самолетов, получает довольно большую зарплату, соразмерную командиру воздушного судна. Однако ввиду закрытия границ они перестали проходить профессиональную подготовку на базах Airbus и Boeing. Раньше специалисты летали для обучения в Сиэтл, Тулузу, каждый год проходили дополнительное обучение, повышали квалификацию. Сейчас это всё для граждан РФ недоступно. Кадры в гражданской авиации замещаются сейчас новыми гражданами РФ из Средней Азии. К сожалению, уровень подготовки этих работников в рамках учебных заведений их стран, сама культура безопасности значительно ниже по сравнению с тем, что заложено в российских стандартах», - пояснил Герасимов.
По его оценке, заплата рядовых технических сотрудников аэродромов не соответствует уровню ответственности, который они несут.
«Если говорить про зарплаты простых механиков и техников, то в московском регионе это около 80 тысяч рублей. В других субъектах РФ получается ниже, за исключением северных надбавок. В текущих реалиях курьер получает в Москве в три раза больше, чем специалист, который отвечает за жизни людей», - констатировал Павел Герасимов.
Ряд собеседников «Ъ» в отрасли также выразили обеспокоенность тем, что с 2022 года серьезно выросли сроки поставок и замены агрегатов, а потери авиаперевозчиков от снижения трафика могут превышать прямые убытки от повреждений.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ространснадзор ранее инициировал масштабные проверки региональных авиакомпаний из-за роста авиапроисшествий вдвое по отрасли. Всего в списке более 50 авиаперевозчиков, среди них — «Азимут», «Аврора», «Алроса», «Ижавиа».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Петербурге оштрафовал мужчину, захватившего эфир радиостанции
- Маск призвал распустить ЕС и «вернуть власть народу»
- Авиаэксперт раскрыл причины массовых повреждений самолётов «на земле»
- Минобороны: Над Россией сбили семь украинских БПЛА
- Умер народный артист России Владимир Сулимов
- Армия России освободила Новоданиловку и Червоное
- Орбан: ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией к 2030 году
- В США предложили запретить сокращение военного контингента в Европе
- В Кашире из горящего здания администрации эвакуировали более 400 человек
- «Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru