СМИ: Британия перебросила на Кипр истребители из-за ситуации вокруг Ирана

Великобритания на фоне напряженности вокруг Ирана направила дополнительные истребители F-35B на авиабазу Акротири на Кипре. Об этом сообщает The Times.

СМИ: США перебрасывают в Европу истребители

По данным газеты, шесть самолетов ВВС Великобритании 6 февраля покинули английскую базу Марэм. Воздушные суда развернули на Кипре на случай обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также на базе Акротири находятся истребители Eurofighter Typhoon.

Ранее британское министерство обороны сообщило о переброске самолетов Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе властей королевства.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КипрСамолетыВеликобритания

