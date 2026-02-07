СМИ: Британия перебросила на Кипр истребители из-за ситуации вокруг Ирана

По данным газеты, шесть самолетов ВВС Великобритании 6 февраля покинули английскую базу Марэм. Воздушные суда развернули на Кипре на случай обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также на базе Акротири находятся истребители Eurofighter Typhoon.

Ранее британское министерство обороны сообщило о переброске самолетов Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе властей королевства.

