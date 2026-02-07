СМИ: Британия перебросила на Кипр истребители из-за ситуации вокруг Ирана
7 февраля 202605:57
Великобритания на фоне напряженности вокруг Ирана направила дополнительные истребители F-35B на авиабазу Акротири на Кипре. Об этом сообщает The Times.
По данным газеты, шесть самолетов ВВС Великобритании 6 февраля покинули английскую базу Марэм. Воздушные суда развернули на Кипре на случай обострения ситуации на Ближнем Востоке. Также на базе Акротири находятся истребители Eurofighter Typhoon.
Ранее британское министерство обороны сообщило о переброске самолетов Eurofighter Typhoon в Катар по просьбе властей королевства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Британия перебросила на Кипр истребители из-за ситуации вокруг Ирана
- На предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА разгорелся пожар
- Трамп: Переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо
- Посольство России следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами
- США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном
- СМИ: Россия отказалась от передачи ЗАЭС под полный контроль США
- Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсию с 1 марта
- СМИ: США и Киев обсуждают проведение выборов на Украине в мае
- В Египте четверо детей погибли при обрушении стены в монастыре
- США отменяют пошлины на импорт из Индии с 7 февраля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru