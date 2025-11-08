Ресторатор Миронов подтвердил проблему нехватки поваров в HoReCa

Бизнесмен Сергей Миронов в эфире НСН сообщил, что в России средняя зарплата повара за смену составляет 5 тысяч рублей. 

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН подтвердил, что в России в ресторанной сфере есть дефицит поваров, но повышение их зарплат никак не решает проблему, а иногда даже приводит к закрытию заведений из-за увеличения фонда оплаты труда и падения рентабельности.

Ранее «Известия» сообщили, что в России сложился острый дефицит поваров и работников кухни в туристической сфере. Издание писало, что потребность в таких специалистах за год выросла почти на 90%.

При этом отмечается, что проблема нехватки поваров стала системной, так как во время пандемии отрасль покинули примерно 40% профессионалов. По словам Миронова, в ресторанном бизнесе тоже существует проблема нехватки поваров.

«В ресторанах существует та же проблема острейшей нехватки поваров, как в туристической сфере. Мы близко — у нас HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания – прим. НСН): одинаковые рестораны и повара. Нехватка зависит от городов и регионов. Цифры разные, но не хватает везде», - объяснил он.

При этом омбудсмен подчеркнул, что в настоящий момент проблема нехватки поваров никак не решается.

«Проблема нехватки поваров не решается. Сегодня повышение зарплат ничего не меняет. Рестораны повышают зарплаты, и повара переходят из одного заведения в другое, а потом возвращаются обратно. Соответственно растет фонд оплаты труда, падает рентабельность, и рестораны из-за этого начинают закрываться. Зарплаты поваров и официантов разнятся в зависимости от регионов. Но у официантов цифры получаются чуть сложнее, потому что в каких-то местах большие чаевые, а зарплата может быть не очень большой. Где чаевых нет — зарплата достаточно высокая. У поваров зарплата — примерно 5 тысяч рублей за смену», - заключил собеседник НСН.

Ранее основатель сети «Крошка-Картошка» Андрей Конончук интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» уточнил, что высокая аренда выгоняет единичные рестораны с Патриарших прудов, но не грозит сетевым местам.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
