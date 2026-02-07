Трамп: Переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо

Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом политик рассказал журналистам.

Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату

«У нас очень хорошо идут переговоры с Россией и Украиной», - заявил Трамп.

Ранее делегации России, США и Украины провели трехсторонние переговоры в Абу-Даби. По итогам обсуждений стороны договорились о первом за почти пять месяцев обмене военнопленными, однако прогресса по мирному соглашению по урегулированию на Украине пока нет.

