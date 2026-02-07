СМИ: В Британии начали расследование смерти гитариста The Cure
Полиция в Великобритании начала расследование смерти гитариста и клавишника группы The Cure Перри Бэмоунта. Об этом пишет Sun со ссылкой на источник.
В конце декабря 2025 года коллектив сообщил, что Бэмоунт скончался после непродолжительной болезни у себя дома. Музыканту было 65 лет.
По данным Sun, Бэмоунт действительно болел, однако «не считалось, что он стоит на пороге смерти».
«После того, как он покинул нас, один член семьи был встревожен тем, что ему сказали... Это привело к обращению к коронеру, в похоронное бюро и полицию», - рассказал источник.
Правоохранители сочли смерть музыканта «необъяснимой», но не вызывающей подозрений.
В свою очередь, вдова Бэмоунта Донна назвала расследование «ерундой». По словам женщины, врачи подтвердили, что ее супруг умер от рака кишечника в терминальной стадии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Британии начали расследование смерти гитариста The Cure
- За ночь над Россией сбили 82 украинских БПЛА
- Такаити: Япония намерена заключить мирный договор с Россией
- В России цены на жизненно важные лекарства увеличились на 4,7% в 2025 году
- СМИ: США хотят провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля
- СМИ: Британия перебросила на Кипр истребители из-за ситуации вокруг Ирана
- На предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА разгорелся пожар
- Трамп: Переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо
- Посольство России следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами
- США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru