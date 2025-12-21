Пассажиров призвали не паниковать из-за массовых авиапроисшествий с Superjet 100
Авиаэксперт Роман Гусаров в эфире НСН не увидел системной проблемы в ряде случаев со сбоем двигателей самолетов за неделю.
Работа Superjet 100 укладывается в общемировую статистику, и ежегодно она только улучшается благодаря отработке технологий и опыту, поэтому не стоит бояться неполадки двигателей этих самолетов, которая произошла за короткий срок. Об этом в беседе с НСН заявил главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Ранее Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что с 10 по 16 декабря Росавиация зафиксировала одно авиапроисшествие и девять инцидентов, связанных с отказами и неисправностями двигателей.
Речь идет в том числе о помпаже двигателя Boeing 777, повышенной вибрации, неполадках и даже отказе двигателя сразу в нескольких Superjet 100. Отмечается, что подобные проблемы также обнаружили у Airbus A320 и Boeing 757. При этом Гусаров заверил, что еще рано устраивать панику.
«Несмотря на всплеск статистики инцидентов, связанных с двигателями, пока еще рано паниковать. Периодически бывает, что обстоятельства складываются так, что за короткое время происходит какое-то количество похожих авиационных инцидентов. Но в данном случае абсолютно разные типы воздушных судов. Пока по одной неделе говорить о какой-то тенденции слишком рано. Сейчас будут проведены расследования всех этих событий. С учетом того, что это совершенно разные модели воздушных судов, вряд ли может быть системная проблема», - сказал он.
По его словам, работа двигателей Superjet 100, с которыми произошло наибольшее число инцидентов за указанную неделю, укладывается в мировую статистику.
В Турции намерены расследовать обстоятельства пожара в Superjet и потребовать «Азимут» возместить расходы
«На сегодняшний день невозможно сказать, что самолет Superjet 100 или его двигатель как-то выбиваются из общей статистики. Если брать общее количество отказов (двигателей – прим. НСН) на Superjet 100, то это примерно среднестатистический мировой показатель. Вполне себе укладывается в общемировую статистику. Но надо понимать, что и самолет эксплуатируется уже достаточно давно. Он находится в коммерческой эксплуатации уже 14 лет. Явно предпосылок к тому, чтобы на нем вдруг что-то резко ухудшилось, нет. Наоборот с каждым годом статистика улучшалась просто потому, что отрабатывались технологии, нарабатывался опыт. Старая конструкция понятнее, чем новый самолет, который, когда только выходит на рынок, — это еще кот в мешке. С Superjet 100 в первые годы такое и было, но сейчас самолет летает более-менее стабильно и безопасно», - заключил собеседник НСН.
Ранее Роман Гусаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что проверки авиакомпаний проводятся регулярно, однако это вряд ли связано с ростом числа авиапроисшествий — напротив, статистика говорит о снижении числа авиаинцидентов по сравнению с прошлым годом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В авиаотрасли исключили дефицит пилотов в РФ
- Онищенко усомнился в готовности россиян к четырехдневной рабочей неделе
- Пассажиров призвали не паниковать из-за массовых авиапроисшествий с Superjet 100
- Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на «Итогах года»
- Эксперт: Новогодний подарок учителю не должен превышать 3 тысячи рублей
- Слуцкий призвал поддержать идею о сокращении рабочего дня для родителей
- Мошенники придумали новую схему обмана с корпоративными новогодними подарками
- Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
- «Осознанное обострение»: Чем грозят крупнейшие поставки оружия США на Тайвань
- В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru