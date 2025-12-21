Пассажиров призвали не паниковать из-за массовых авиапроисшествий с Superjet 100

«На сегодняшний день невозможно сказать, что самолет Superjet 100 или его двигатель как-то выбиваются из общей статистики. Если брать общее количество отказов (двигателей – прим. НСН) на Superjet 100, то это примерно среднестатистический мировой показатель. Вполне себе укладывается в общемировую статистику. Но надо понимать, что и самолет эксплуатируется уже достаточно давно. Он находится в коммерческой эксплуатации уже 14 лет. Явно предпосылок к тому, чтобы на нем вдруг что-то резко ухудшилось, нет. Наоборот с каждым годом статистика улучшалась просто потому, что отрабатывались технологии, нарабатывался опыт. Старая конструкция понятнее, чем новый самолет, который, когда только выходит на рынок, — это еще кот в мешке. С Superjet 100 в первые годы такое и было, но сейчас самолет летает более-менее стабильно и безопасно», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Гусаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что проверки авиакомпаний проводятся регулярно, однако это вряд ли связано с ростом числа авиапроисшествий — напротив, статистика говорит о снижении числа авиаинцидентов по сравнению с прошлым годом.