Проблему нехватки кадров в HoReCa связали с запретом работы мигрантов и плохим профобразованием

Ранее «Известия» сообщили, что в России сложился острый дефицит поваров и работников кухни в туристической сфере. По данным издания, потребность в таких специалистах за год выросла почти на 90%.

Бухаров подтвердил, что поваров не хватает не только в HoReCa, но и во всей отрасли. Кроме того, по его словам, рестораны сталкиваются с проблемой набора сезонного персонала, а отели — линейного.