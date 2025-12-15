«В парке российских авиакомпаний есть очень большое количество вертолетов семейства Ми-8Т, это именно первая версия «легендарной восьмерки». Далеко не все вертолеты произведены более 50 лет назад, сейчас сложилась ситуация, когда они по-прежнему востребованы. Дело в том, что экономика эксплуатации этой техники достаточно хорошая, вертолеты вполне надежны. Лучше и легче дается этим вертолетам выполнение работ над бескрайними болотами, в тундре, не требуется подниматься высоко, чтобы облетать горы. При этом складывается крайне неблагоприятная ситуация для эксплуатации морально устаревшей техники. Стоимость летного часа увеличивается, так как растет стоимость запасных частей, ремонта. Очень серьезно увеличивается продолжительность этого ремонта. На фоне этих событий стоимость летного часа машины, которой 40-50 лет, может приближаться к себестоимости эксплуатации вертолетов 10-15 лет. Зачем платить примерно одни и те же деньги? Есть относительно более свежие, например, Ми-8МТВ», - объяснил он.

При этом он призвал не отказываться от «старых» моделей полностью, так как всегда нужно учитывать экономический фактор.

«Это приведет к тому, что Ми-8 все-таки будут отправлены на покой. Но делать это с помощью запрета полетов нецелесообразно. Есть такой класс работ, как дежурство на поисково-спасательных работах, например. В разных регионах страны базируются вертолеты на случай каких-то происшествий. Ставить на дежурство дорогой вертолет не нужно. Есть и ряд других задач для Ми-8Т. Поэтому не стоит допускать их повсеместного вывода из эксплуатации. Вертолеты Ми-8МТВ сейчас активно производятся в Казани. У нас есть программы льготного лизинга, десятки вертолетов поставляются перевозчикам ежегодно. Также мы уже создали вертолет Ми-38, пара таких машин летает в районе Магадана. Есть вертолеты Ми-171А3, сейчас эту перспективную машину доводят до сертификации, на него уже есть заказы. Замены есть, но всегда нужно решать вопрос омоложения флота, исходя из экономических реалий», - подытожил собеседник НСН.

В конце 2025 года двум десяткам старых Ми-8Т уже отказали в продлении сроков службы, а в следующем году это может коснуться еще 40 возрастных машин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

