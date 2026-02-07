За ночь над Россией сбили 82 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали более 80 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля... перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указывает ведомство.
Военные сбили 45 дронов в Волгоградской области, восемь - в Брянской, по шесть - в Ростовской и Саратовской областях, по четыре - в Орловской и Тверской. Кроме того, три беспилотника ликвидировали над Курской областью, под одному - над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Ранее в Тверской области на одном из предприятий произошел пожар из-за отражения атаки БПЛА.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru