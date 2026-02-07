В России цены на жизненно важные лекарства увеличились на 4,7% в 2025 году

Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России выросли на 4,7% по итогам 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

«По данным мониторинга обращения лекарственных препаратов по ассортименту и цене... за 12 месяцев 2025 года розничные цены в амбулаторном сегменте на ЖНВЛП увеличились на 4,7%», - подчеркнули в ведомстве.

Это ниже официального уровня инфляции в РФ, который, по данным Росстата, в прошлом году составил 5,59%.

Росздравнадзор уточнил, что в перечень ЖНВЛП входит более 850 наименований средств для оказания всех видов медицинской помощи, бесплатно гарантированных государством при назначении для льготных категорий россиян.

Ранее стало известно, что жители России в 2025 году чаще прибегали к приобретению лекарств по акционным предложениям и сравнивали цены в различных сетях для оптимизации расходов.

