В России цены на жизненно важные лекарства увеличились на 4,7% в 2025 году
Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России выросли на 4,7% по итогам 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.
«По данным мониторинга обращения лекарственных препаратов по ассортименту и цене... за 12 месяцев 2025 года розничные цены в амбулаторном сегменте на ЖНВЛП увеличились на 4,7%», - подчеркнули в ведомстве.
Это ниже официального уровня инфляции в РФ, который, по данным Росстата, в прошлом году составил 5,59%.
Росздравнадзор уточнил, что в перечень ЖНВЛП входит более 850 наименований средств для оказания всех видов медицинской помощи, бесплатно гарантированных государством при назначении для льготных категорий россиян.
Ранее стало известно, что жители России в 2025 году чаще прибегали к приобретению лекарств по акционным предложениям и сравнивали цены в различных сетях для оптимизации расходов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кемерове скопившийся снег частично повредил крышу многоквартирного дома
- СМИ: В Британии начали расследование смерти гитариста The Cure
- За ночь над Россией сбили 82 украинских БПЛА
- Такаити: Япония намерена заключить мирный договор с Россией
- В России цены на жизненно важные лекарства увеличились на 4,7% в 2025 году
- СМИ: США хотят провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля
- СМИ: Британия перебросила на Кипр истребители из-за ситуации вокруг Ирана
- На предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА разгорелся пожар
- Трамп: Переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо
- Посольство России следит за судьбой россиянина, задержанного в Майами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru