Уехать и вернуться? В России спорят о судьбе релокантов
Больше всего споров об отношении к релокантам связано с публичными персонами: политиками, бизнесменами, артистами. Мнения по-прежнему все еще разделяются по поводу людей творческих профессий.
Россиян, которые покинули страну, но возвращаются из-за рубежа, не ждут «с распростертыми объятиями». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также поддержал позицию народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, который заявил, что не будет работать с релокантами, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос он пояснил, что у него нет такого желания.
«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», - сказал кинорежиссёр.
Актер Марат Башаров признался, что не поддерживает общение с уехавшими из России коллегами, отметив, что они будут «кусать локти» из-за своего решения, передает «Комсомольская правда».
«Ну что сказать: плачутся. А будет хуже еще. Будут кусать локти», - сказал он.
Уехавшие из-за спецоперации на Украине деятели культуры возвращаются в Россию, потому что в других странах на них оказывают страшное давление, рассказал бывший худрук МХАТ имени Горького, театральный режиссер Эдуард Бояков в интервью НСН.
Еще до военных действий в Израиле и возвращения Фридмана президент РФ Владимир Путин в ироничной манере высказался об «удравшем» из страны Чубайсе, «переименовав» того из Анатолия Борисовича в Моше Израилевича.
«Большинство возвращается и возникает вопрос, как относиться к тем, кто уехал в трудный период, а сейчас возвращается. В связи с этой темой возник вопрос и по Чубайсу. Плюс улыбку у Путина и у всех вызывают злоключения "убежантов"», - объяснил тогда НСН политолог Сергей Марков.
России «не по пути» с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, но других «Родина всегда ждет». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков указал, что в целом речь идет о людях, «которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить».
В Россию вернулось 26% релокантов, которые находятся в поиске работы. Об этом сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина в разговоре с «Газетой.Ru».
Она отметила, что в страну вернулся каждый четвертый релокант. По словам Даниной, такие данные показал анализ (проводился в октябре) резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с России на другую страну в течение прошлого года.
Карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с НСН назвала три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.
Готовность вернуться в Россию выразили 62 процента соотечественников, которые сейчас работают за границей. Такие данные приводятся в опросе компаний «Яков и партнеры» и HeadHunter. Среди причин вернуться респонденты называют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. Минаева отмечает, что релокантов к возвращению мотивируют родственники и разница в зарплате и расходах.
«Есть несколько ключевых причин. Первая – не могут найти работу за границей. Вторая – разница культур, плюс в России родные, знакомые, что тоже заставляет вернуться. Третья – финансовая. Расходы, которые несут и зарплата, различаются. Все эти причины мотивируют людей возвращаться», - сказала Минаева.
Ранее бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН предложил подключить Интерпол К поискам бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Уголовное дело о мошенничестве возбудили против бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Он является одним из крупнейших красноярских бизнесменов, гендиректором и совладельцем ПАО УК «Голдман Групп» с уставным капиталом в 10,67 млрд рублей. Также он учредил кооператив «Агро Вклад», а в ноябре прекратил выплаты более чем сотне людей. МВД оценивает сумму возможного мошенничества в один миллиард рублей и просит арестовать 380 объектов имущества агромагната, который уехал из России, напоминает «Радиоточка НСН».
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