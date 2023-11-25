Уехать и вернуться? В России спорят о судьбе релокантов

«Те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также поддержал позицию народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, который заявил, что не будет работать с релокантами, сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос он пояснил, что у него нет такого желания.

«Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает», - сказал кинорежиссёр.