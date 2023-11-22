Глава ЦИК Памфилова объяснила свои слова про «уехавших подонков»
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила свои слова об «уехавших подонках», пытающихся сорвать выборы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее председатель ЦИК отметила, что среди покинувших РФ есть те, кто «не обливает грязью свою страну», а также «подонки», которые пытаются «сорвать и дискредитировать» выборы, напоминает «Свободная пресса».
«Я имела в виду не тех, кто просто уехал по разным причинам, а тех, кто не просто уехал, а уехавши пытается во всю свою мощь гадить стране, работать на ее разрушение, на дестабилизацию», — указала Памфилова.
Глава ЦИК подчеркнула, что некоторые предпринимают такие действия по глупости, корысти или убеждениям.
«Но все они подонки, и я от этого слова не отказываюсь», — добавила Памфилова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru