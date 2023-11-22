Глава ЦИК Памфилова объяснила свои слова про «уехавших подонков»

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила свои слова об «уехавших подонках», пытающихся сорвать выборы в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Памфилова: Эмигранты и «подонки» собираются сорвать президентские выборы в РФ

Ранее председатель ЦИК отметила, что среди покинувших РФ есть те, кто «не обливает грязью свою страну», а также «подонки», которые пытаются «сорвать и дискредитировать» выборы, напоминает «Свободная пресса».

«Я имела в виду не тех, кто просто уехал по разным причинам, а тех, кто не просто уехал, а уехавши пытается во всю свою мощь гадить стране, работать на ее разрушение, на дестабилизацию», — указала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что некоторые предпринимают такие действия по глупости, корысти или убеждениям.

«Но все они подонки, и я от этого слова не отказываюсь», — добавила Памфилова.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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