«Безобидные хамелеоны»: Бородин разрешил въезд в Россию музыкантам-иноагентам
Музыканты и представители шоу-бизнеса не приносят России больших проблем, а запрет на возвращение должен касаться предателей, журналистов и оппозиционеров, сказал в эфире НСН Виталий Бородин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью НСН объяснил, что его инициатива о запрете въезда в Россию иноагентам не касается музыкантов и артистов.
Ранее Бородин предложил запретить въезд в страну признанным иноагентами гражданам РФ, критикующим власти. Соответствующее письмо он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«Мы прекрасно понимаем, что Конституция не позволяет осуществить нашу инициативу, но мы просим внести в нее поправки, касающихся отдельных лиц, которых мы называем предателями. При этом в отношении признанных иноагентами людей, которые уехали из страны, но осознали свои ошибки, - конечно их нужно возвращать, милости просим. Я про музыкантов речь не веду. Речь идет о людях, которые работают по западным методичкам. По поводу артистов все понятно, это же шоу-бизнес, там люди-хамелеоны, сегодня одни, завтра другие. Они не несут ничего серьезного. Люди творческие они такие, к ним нужен определенный подход, здесь вопросов нет никаких», - успокоил Бородин.
При этом он назвал имена журналистов и оппозиционеров, которым следует запретить въезд в Россию.
«Речь идет о таких, как Невзоров, Ходорковский, Соболь, Жданов, Баданин (все признаны в России иноганетами – прим. НСН) и прочих, кто открыто заявляет, что они работают на западные спецслужбы и фонды. Они продолжают дискредитировать нашего страну, курс президента, СВО. Они подрывают авторитет России, поэтому мы считаем, что этих людей больше пускать в страну нельзя. Это люди, пытающиеся здесь разжечь политические конфликты, которые хотят устраивать перевороты, делают целыми днями заказные ролики. Хотя бы на 50 лет их больше не пускать, чтобы они были невъездными, а для остальных это будет пример. Некоторые депутаты Госдумы и члены Совета Федерации объясняли мне, что Конституция не позволяет, но мы как общественная организация имеем право попросить внести в нее поправки», - заключил собеседник НСН.
В середине октября Виталий Бородин говорил НСН, что попросил губернатора Самарской области отменить концерт группы «Несчастный случай». Помимо концерта в Самаре было отменено и выступление группы Алексея Кортнева в московском «Крокус Сити Холл», запланированное на 16 ноября.
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