Депутат Хамзаев предложил ввести термин «недружественные релоканты»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости ввести в законодательство термин «недружественные релоканты». Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

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Парламентарий предложил расширить понятие релокантов и считать таковыми физических лиц, работающих на себя из-за границы.

По его словам, понятие «недружественный релокант» могло бы подразумевать то, что человек работает из-за рубежа и покинул Россию по политическим мотивам с целью унизить свое государство. Хамзаев напомнил, что некоторые представители бизнеса и эстрады уехали из РФ и выступили с критикой спецоперации.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал проверить релокантов на госизмену. Председатель ГД назвал подлостью поступки тех, кто уехал из России и финансировал ВСУ, но захотел вернуться обратно, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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