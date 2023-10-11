Депутат Хамзаев предложил ввести термин «недружественные релоканты»
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости ввести в законодательство термин «недружественные релоканты». Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.
Парламентарий предложил расширить понятие релокантов и считать таковыми физических лиц, работающих на себя из-за границы.
По его словам, понятие «недружественный релокант» могло бы подразумевать то, что человек работает из-за рубежа и покинул Россию по политическим мотивам с целью унизить свое государство. Хамзаев напомнил, что некоторые представители бизнеса и эстрады уехали из РФ и выступили с критикой спецоперации.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал проверить релокантов на госизмену. Председатель ГД назвал подлостью поступки тех, кто уехал из России и финансировал ВСУ, но захотел вернуться обратно, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юго-востоке Москвы электросамокат сбил 7-летнего ребенка
- Митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии
- СМИ: в Израиле в районе ядерного центра произошел «инцидент»
- Росстат: средние розничные цены на дизтопливо снизились на 0,45%
- Швеция, Дания и Норвегия направят Киеву боеприпасы на $55 млн
- Депутат Хамзаев предложил ввести термин «недружественные релоканты»
- Расчлененное тело женщины нашли в квартире в Москве
- Представитель Пентагона заявил о продолжении наступления ВСУ зимой
- Владимирская семья из четырёх человек погибла от средства для тараканов
- Грету Тунберг снова оштрафовали за неповиновение полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru