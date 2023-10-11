Депутат Хамзаев предложил ввести термин «недружественные релоканты»

Парламентарий предложил расширить понятие релокантов и считать таковыми физических лиц, работающих на себя из-за границы.

По его словам, понятие «недружественный релокант» могло бы подразумевать то, что человек работает из-за рубежа и покинул Россию по политическим мотивам с целью унизить свое государство. Хамзаев напомнил, что некоторые представители бизнеса и эстрады уехали из РФ и выступили с критикой спецоперации.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал проверить релокантов на госизмену. Председатель ГД назвал подлостью поступки тех, кто уехал из России и финансировал ВСУ, но захотел вернуться обратно, отмечает «Радиоточка НСН».

