«Вмешается Интерпол?»: Степанков оценил шансы вернуть в Россию экс-депутата Гольдмана

Валентин Степанков заявил в эфире НСН, что решение о выдаче преступника принимает не Интерпол, а само государство, где был обнаружен нарушитель. 

К поискам бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана (на фото) можно подключить Интерпол, если будет заочно предъявлено обвинение, заявил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили против бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Он является одним из крупнейших красноярских бизнесменов, гендиректором и совладельцем ПАО УК «Голдман Групп» с уставным капиталом в 10,67 млрд рублей. Также он учредил кооператив «Агро Вклад», а в ноябре прекратил выплаты более чем сотне людей. МВД оценивает сумму возможного мошенничества в один миллиард рублей и просит арестовать 380 объектов имущества агромагната, который уехал из России. Степанков рассказал, что делают в таких случаях.

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«Существует международное соглашение о сотрудничестве с Интерполом, но как оно выполняется сейчас, сложно сказать, хотя это взаимный процесс. В целом Интерпол разыскивает людей, по которым возбуждается уголовное дело, расследование проводится даже при отсутствии такого человека. Ставить вопрос об аресте и задержании перед Интерполом можно только в отношении лиц, которым заочно предъявлено обвинение по статье УК. Существует политический аспект, Интерпол может признать обвинение политическим преследованием, такие случаи бывали, тогда Интерпол начинал тормозить», - объяснил он.

По его словам, преступники чаще всего попадаются на границе. При этом решение о выдаче нарушителя принимает уже не Интерпол, а само государство.

«Когда в России говорят, что человека ищут и объявляют в международный розыск, это еще не означает, что розыск такой введен. Для этого все документы оформляются в Интерпол, есть доступ к информационной базе Интерпола, далее идет рассылка по спецслужбам стран мира. Люди попадаются чаще всего при попытке пересечь какую-либо из границ или при активности на территории какого-либо государства – ведет бизнес человек, например, нарушает какой-то внутренний закон. Тогда человека пробивают по базам, сообщают, что его нашли. Но не каждое государство, входящее в систему Интерпола, выдает гражданина. Это зависит уже не от Интерпола, это внутреннее решение государства. В каждой стране существует своя система отработки этого вопроса. Как правило, это не единоличное решение, а многоэтапный процесс через суд. Этот процесс затягивается. Интерпол может сработать за год, а вот далее уже долгая процедура», - рассказал собеседник НСН.

Ранее пограничная служба Молдавии задержала на границе с Румынией 48-летнего россиянина, находящегося в базе розыска Интерпола, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sobranie.infо / Законодательное собрание Красноярского края
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