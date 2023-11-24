«Вмешается Интерпол?»: Степанков оценил шансы вернуть в Россию экс-депутата Гольдмана

К поискам бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана (на фото) можно подключить Интерпол, если будет заочно предъявлено обвинение, заявил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили против бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Он является одним из крупнейших красноярских бизнесменов, гендиректором и совладельцем ПАО УК «Голдман Групп» с уставным капиталом в 10,67 млрд рублей. Также он учредил кооператив «Агро Вклад», а в ноябре прекратил выплаты более чем сотне людей. МВД оценивает сумму возможного мошенничества в один миллиард рублей и просит арестовать 380 объектов имущества агромагната, который уехал из России. Степанков рассказал, что делают в таких случаях.