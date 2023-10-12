В Госдуме призвали проверить уехавших из РФ звезд на предмет финансирования ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил проверить на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ уехавших из России звёзд, сообщает РИА Новости.

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В тексте протокольного обращения в Генпрокуратуру упоминаются Иван Ургант, Михаил Фридман, Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), Александр Ревва, Юрий Кудряшов, Александр Гудков, Руслан Усачев и Александр Васильев.

«Запросить в Генпрокуратуре... информацию о количестве возбуждённых административных и уголовных дел... привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих ВС РФ, а также финансирующих Вооруженные силы Украины», - говорится в тексте документа.

Также в обращении отмечается, что по возвращению в Россию такие лица «какой-либо ответственности такие лица не несут, оставаясь безнаказанными».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вернувших в Россию релокантов, желавших победы ВСУ, следует отправлять на рудники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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