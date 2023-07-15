Удобная позиция. Российские блогеры пытаются уйти от закона
Блогеры в России не заинтересованы в соблюдении законодательства, у них хорошая юридическая поддержка. В Союзе журналистов страны не заинтересованы в том, чтобы за счет блогеров пополнять организацию.
Администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и «Brief» и экс-полковника ФСБ Михаила Полякова арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Тверской суд столицы.
Бывшего полковника ФСБ подозревают в вымогательстве. По версии следствия, администраторы каналов потребовали с руководства компании «Ланит» 66 тысяч долларов за удаление постов и трехмесячный блок на публикацию негативных сообщений.
Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН напомнил, что многие блогеры имеют хорошее юридическое сопровождение.
«В интернет-пространстве есть мошенники, но их нужно четко определять. Депутат говорит – арестовать! А мы приводим человека, и он спрашивает: что я нарушил? А за многими блогерами стоят серьезные юристы. И блогер говорит: какой же я мошенник?» – рассказал он.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН жестко высказался в адрес блогеров, которые публикуют информацию, влияющие на безопасность нашей страны.
Он заявил, что необходимо немедленно призвать к ответственности всех, кто публикует видео работы систем ПВО в Москве.
«Публикуют видео сейчас в сети, где ПВО наше работает. Вот тем «сам себе режиссерам», кто это делает, самое жесткое наказание. Прям на месте арестовывать или находить этих людей и сразу же, что называется, под трибунал. Что они делают? Это безопасность страны, это безопасность Москвы, в игрушки играют. Срочно разыскать всех этих людей, не ведают, что творят, идиоты просто! За этот идиотизм нужно жестко наказывать», - заявил он.
Блогеры сегодня остаются для закона в «серой» зоне. Их ответственность за публикации и распространяемую информацию никак не закреплена законодательством. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил в беседе с НСН, что уже были попытки регулировать деятельность блогеров, но безуспешно.
«Подобные предложения возникают уже не в первый раз. Были попытки регулировать деятельность блогеров, но тогда это ни к чему не привело. Что касается регулирования телеграм-каналов, то это не простая тема. Много каналов являются анонимными, вряд ли их авторы захотят каким-то образом открыть лицо. Для некоторых удобна такая позиция, чтобы говорить все, что вздумается, вбрасывать фейки. Telegram сейчас стал чем-то похожим на СМИ, хотя действительно, те, кто занимается этой деятельностью не являются журналистами, не отвечают за свои слова, в отличие от профессиональных журналистов, которые должны многократно проверять информацию. Авторы телеграм-каналов, YouTube, блогов хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь ответственность. Поэтому мы не принимаем блогеров в Союз журналистов России(СЖР)», - сказал Соловьев.
Ранее основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов объяснил Forbes, что до 2022 года проверки инфобизнесменов и блогеров проводились, «если кто-то перешел дорогу», а сейчас началась «более ковровая бомбардировка». Богданов считает целью проверок блогеров не выявление нарушений закона, а попытку давления на лидеров мнений с целью «обеления» этого рынка и контроля за их публикациями. По его прогнозу, проверки начнутся с крупных блогеров, но в последствии коснутся и остальных.
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