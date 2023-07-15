Удобная позиция. Российские блогеры пытаются уйти от закона

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН жестко высказался в адрес блогеров, которые публикуют информацию, влияющие на безопасность нашей страны.

Он заявил, что необходимо немедленно призвать к ответственности всех, кто публикует видео работы систем ПВО в Москве.



«Публикуют видео сейчас в сети, где ПВО наше работает. Вот тем «сам себе режиссерам», кто это делает, самое жесткое наказание. Прям на месте арестовывать или находить этих людей и сразу же, что называется, под трибунал. Что они делают? Это безопасность страны, это безопасность Москвы, в игрушки играют. Срочно разыскать всех этих людей, не ведают, что творят, идиоты просто! За этот идиотизм нужно жестко наказывать», - заявил он.

Блогеры сегодня остаются для закона в «серой» зоне. Их ответственность за публикации и распространяемую информацию никак не закреплена законодательством. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил в беседе с НСН, что уже были попытки регулировать деятельность блогеров, но безуспешно.