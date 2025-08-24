Россиян осенью ждет одна трехдневная рабочая неделя

В начале ноября граждан России ждет трехдневная рабочая неделя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постановление кабмина РФ.

Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября, 8 и 9 ноября. Предшествующая выходным неделя будет шестидневной, так как 4 ноября празднуется День народного единства. Выходной в понедельник перенесен с субботы – 1 ноября.

Ранее стало известно, что 1 сентября может стать выходным днем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

