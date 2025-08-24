Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ 95 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Ростовской областями. Кроме того, в МО добавили, что БПЛА уничтожили над Самарским, Смоленским, Тамбовским и Тверским регионами, а также над Крымом и Татарстаном.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что возле Курской АЭС сбили беспилотник ВСУ.

