Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ 95 дронов ВСУ
Минувшей ночью 24 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией страны 95 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Ростовской областями. Кроме того, в МО добавили, что БПЛА уничтожили над Самарским, Смоленским, Тамбовским и Тверским регионами, а также над Крымом и Татарстаном.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что возле Курской АЭС сбили беспилотник ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ 95 дронов ВСУ
- На Курилах при восхождении на вулкан Баранского пропали 10 туристов
- При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти
- Симптомы коронавируса «стратус» схожи с предыдущими вариантами
- «Большой багажник»: Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье
- Возле Курской АЭС сбит беспилотник ВСУ
- С Тинькова перестали взыскивать долг в 20 млн рублей
- Россиян осенью ждет одна трехдневная рабочая неделя
- Мерц заявил, что путь к урегулированию на Украине пройден на 200 м из 10 км
- СМИ: США несколько месяцев запрещают Киеву бить ATACMS вглубь России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru