Процесс возможного урегулирования конфликта вокруг Украины начался, его можно сравнить с пройденными 200 м на пути в 10 км, сообщает ресурс Tagesschau со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

Мерц заявил, что дипломатические средства урегулирования на Украине исчерпаны

По его словам, вопрос об урегулировании требует терпения и понимания сложности задачи.

Ранее в ФРГ раскритиковали Мерца за выделение миллиардов евро Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

