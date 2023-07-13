Депутат Лантратова: блогерство скоро станет профессией
Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в скором времени профессии блогера станет официальным видом экономической деятельности. Об этом парламентарий написала у себя в Telegram-канале.
«Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», - указала Лантратова.
Депутат встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максимом Перлиным. В ходе разговора они обсудили дальнейшие шаги по выделению ОКВЭД для блогерской деятельности.
Ранее предложение поддержали в российском Минэкономразвитии, также положительно оценил инициативу на встрече с представителями АБА первый замруководителя Администрации президента Сергея Кириенко, отмечает «Радиоточка НСН».
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