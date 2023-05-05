«У них удобная позиция»: Глава СЖР отреагировал на идею регулирования блогеров Telegram
Уже были попытки регулировать деятельность блогеров, но тогда это ни к чему не привело, сказал Владимир Соловьев.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил в беседе с НСН, что уже были попытки регулировать деятельность блогеров, но безуспешно.
Работу каналов в Telegram следует проанализировать и при необходимости ввести для них регулирование, как для СМИ, заявил ТАСС глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. «Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны телеграм-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении телеграм-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», - сказал он. Соловьев сказал, что ранее безуспешные попытки предпринимались.
«Подобные предложения возникают уже не в первый раз. Были попытки регулировать деятельность блогеров, но тогда это ни к чему не привело. Что касается регулирования телеграм-каналов, то это не простая тема. Много каналов являются анонимными, вряд ли их авторы захотят каким-то образом открыть лицо. Для некоторых удобна такая позиция, чтобы говорить все, что вздумается, вбрасывать фейки. Telegram сейчас стал чем-то похожим на СМИ, хотя действительно, те, кто занимается этой деятельностью не являются журналистами, не отвечают за свои слова, в отличие от профессиональных журналистов, которые должны многократно проверять информацию. Авторы телеграм-каналов, YouTube, блогов хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь ответственность. Поэтому мы не принимаем блогеров в Союз журналистов России(СЖР)», - сказал Соловьев.
Собеседник НСН отметил, что в СЖР примут всех, кто получит лицензию СМИ.
«Если автор Телеграм-канала, YouTube-блогер, у которых большое количество подписчиков, которое превышает тираж газет, даже центральных, решит стать профессиональным журналистом, зарегистрируется, то мы его с радостью примем в СЖР, если он захочет», - резюмировал Соловьев.
Адвокат блогера Елены Блиновской обжаловала решение о домашнем аресте подзащитной. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда российской столицы, передает НСН. Защита просит заменить назначенную меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее суд заключил под домашний арест до 26 июня Блиновскую по обвинению в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей.
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