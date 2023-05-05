«У них удобная позиция»: Глава СЖР отреагировал на идею регулирования блогеров Telegram

Работу каналов в Telegram следует проанализировать и при необходимости ввести для них регулирование, как для СМИ, заявил ТАСС глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. «Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны телеграм-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении телеграм-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», - сказал он. Соловьев сказал, что ранее безуспешные попытки предпринимались.

«Подобные предложения возникают уже не в первый раз. Были попытки регулировать деятельность блогеров, но тогда это ни к чему не привело. Что касается регулирования телеграм-каналов, то это не простая тема. Много каналов являются анонимными, вряд ли их авторы захотят каким-то образом открыть лицо. Для некоторых удобна такая позиция, чтобы говорить все, что вздумается, вбрасывать фейки. Telegram сейчас стал чем-то похожим на СМИ, хотя действительно, те, кто занимается этой деятельностью не являются журналистами, не отвечают за свои слова, в отличие от профессиональных журналистов, которые должны многократно проверять информацию. Авторы телеграм-каналов, YouTube, блогов хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь ответственность. Поэтому мы не принимаем блогеров в Союз журналистов России(СЖР)», - сказал Соловьев.