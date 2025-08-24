С Тинькова перестали взыскивать долг в 20 млн рублей

Ранее Усть-Лубинский районный суд выдал в отношении предпринимателя исполнительный лист от 19 июня 2024 года на данную сумму. Приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не установили местонахождение Тинькова, его имущества.

Также не удалось получить информацию о наличии на банковских счетах Тинькова денежных средств и других ценностей.

Ранее с Тинькова взыскали 40 млн рублей в пользу Дерипаски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

