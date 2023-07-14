Суд отказал следствию в переводе мужа блогера Лерчек под домашний арест
Пресненский суд Москвы отказал органам следствия в применении к мужу Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РИА Новости.
Ранее к Артему Чекалину, который обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег, был применен запрет на совершение определенных действий. Ему было запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако Следственный комитет посчитал, что он нарушил эти запреты, и попросил к другим ограничениям добавить отсутствие возможности выходить из дома.
Ранее Следственный комитет потребовал домашний арест и для самой Лерчек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пхеньяне предупредили США об ответственности за ядерную эскалацию
- Суд отказал следствию в переводе мужа блогера Лерчек под домашний арест
- «Звоните сонному Джо»: Валуев оценил желание Усика возглавить Украину
- Bloomberg: в ЕС возникли разногласия из-за замороженных активов РФ
- Росстат сообщил об увеличении рождаемости
- Кабмин Украины собрался повысить цены на алкоголь до 71%
- Захарова заявила, что иностранные ЧВК предлагают услуги по подготовке ВСУ
- Захарова: военные поставки на Украину не приведут к миру
- Полковник Макгрегор: Путин раскрыл планы Польши по аннексии Львова
- China Times: США выкупят у Тайваня ракеты MIM-23 Hawk и отправят Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru