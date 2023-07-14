Суд отказал следствию в переводе мужа блогера Лерчек под домашний арест

Пресненский суд Москвы отказал органам следствия в применении к мужу Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает РИА Новости.

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Ранее к Артему Чекалину, который обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег, был применен запрет на совершение определенных действий. Ему было запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако Следственный комитет посчитал, что он нарушил эти запреты, и попросил к другим ограничениям добавить отсутствие возможности выходить из дома.

Ранее Следственный комитет потребовал домашний арест и для самой Лерчек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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