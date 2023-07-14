Суд отказал следствию в переводе мужа блогера Лерчек под домашний арест

Ранее к Артему Чекалину, который обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег, был применен запрет на совершение определенных действий. Ему было запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако Следственный комитет посчитал, что он нарушил эти запреты, и попросил к другим ограничениям добавить отсутствие возможности выходить из дома.

Ранее Следственный комитет потребовал домашний арест и для самой Лерчек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

