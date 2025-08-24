Возле Курской АЭС сбит беспилотник ВСУ
24 августа 202509:03
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ликвидирован силами ПВО России при попытке атаковать Курскую атомную электростанцию, сообщается в Telegram-канале станции.
При падении беспилотник сдетонировал, в результате поврежден трансформатор собственных нужд. Возгорание потушено.
Пострадавших нет, третий блок АЭС был разгружен на 50 процентов. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормальных значений.
Ранее беспилотники сбили рядом с Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
