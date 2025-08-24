Возле Курской АЭС сбит беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ликвидирован силами ПВО России при попытке атаковать Курскую атомную электростанцию, сообщается в Telegram-канале станции.

Ростехнадзор разрешил построить энергоблок №3 на Курской АЭС-2

При падении беспилотник сдетонировал, в результате поврежден трансформатор собственных нужд. Возгорание потушено.

Пострадавших нет, третий блок АЭС был разгружен на 50 процентов. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормальных значений.

Ранее беспилотники сбили рядом с Курской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотникиАЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры