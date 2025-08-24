СМИ: Тело альпинистки Наговицыной пробудет в горах Киргизии минимум до весны

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Тянь-Шане в Киргизии, пробудет там минимум до весны 2026 года, так как сезон восхождений в 2025-м уже окончен. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

К тому же источник опубликовал видео с последней попыткой спасения россиянки. На кадрах видно, как спасатели борются со снежной бурей на высоте 6 тысяч 100 метров. При этом сама женщина находится на высоте 7 тысяч 140 метров, где погодные условия еще более экстремальные.