СМИ: Тело альпинистки Наговицыной пробудет в горах Киргизии минимум до весны
Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Тянь-Шане в Киргизии, пробудет там минимум до весны 2026 года, так как сезон восхождений в 2025-м уже окончен. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
К тому же источник опубликовал видео с последней попыткой спасения россиянки. На кадрах видно, как спасатели борются со снежной бурей на высоте 6 тысяч 100 метров. При этом сама женщина находится на высоте 7 тысяч 140 метров, где погодные условия еще более экстремальные.
Альпинистка Наталья Наговицына сломала ноги во время спуска с горы на пике Победы в Киргизии 12 августа. Больше десяти дней женщина находилась на высоте свыше 7 тысяч в ожидании спасения.
Поисково-спасательные работы не принесли результата. Альпинистка находилась в экстремальных условиях при температуре минус 26 градусов, имея лишь спальный мешок, поврежденную палатку и горелку. При этом в Федерации альпинизма России пока не подтвердили гибель женщины.
Ранее начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил, что эвакуировать Наталью Наговицыну невозможно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru