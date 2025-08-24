Симптомы коронавируса «стратус» схожи с предыдущими вариантами
Симптомы нового варианта коронавируса «стратус» схожи с предыдущими вариантами, сообщил aif.ru академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Предстоящей осенью будет наблюдаться традиционный подъем заболеваемости. По его словам, следует одеваться по погоде, при необходимости носить медицинские маски, придерживаться режима сна и правильно питаться.
По тяжести заболевания «стратус» не отличается от других вариантов. Среди симптомов — повышение температуры, слабость, озноб, головные боли. Бывают случаи, когда возникает диарея, пропадает обоняния и появляется дискомфорт в животе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» растет в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Курилах при восхождении на вулкан Баранского пропали 10 туристов
- При атаке БПЛА ВСУ начался пожар на Курской АЭС и на терминале НОВАТЭК в Ленобласти
- Симптомы коронавируса «стратус» схожи с предыдущими вариантами
- «Большой багажник»: Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье
- Возле Курской АЭС сбит беспилотник ВСУ
- С Тинькова перестали взыскивать долг в 20 млн рублей
- Россиян осенью ждет одна трехдневная рабочая неделя
- Мерц заявил, что путь к урегулированию на Украине пройден на 200 м из 10 км
- СМИ: США несколько месяцев запрещают Киеву бить ATACMS вглубь России
- Мошенники придумали новую схему с копированием голоса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru