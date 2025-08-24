Симптомы коронавируса «стратус» схожи с предыдущими вариантами

Предстоящей осенью будет наблюдаться традиционный подъем заболеваемости. По его словам, следует одеваться по погоде, при необходимости носить медицинские маски, придерживаться режима сна и правильно питаться.

По тяжести заболевания «стратус» не отличается от других вариантов. Среди симптомов — повышение температуры, слабость, озноб, головные боли. Бывают случаи, когда возникает диарея, пропадает обоняния и появляется дискомфорт в животе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» растет в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

