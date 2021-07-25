Ученый обвинил The Lancet в развитии пандемии коронавируса
Медицинский исследователь Джереми Фаррар обвинил британский журнал The Lancet в замалчивании информации о распространении коронавируса и росте пандемии.
Профессор, руководитель фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар в своей книге обвинил британский медицинский журнал The Lancet в сокрытии научной информации, что негативно повлияло на ход пандемии коронавируса. По мнению Фаррара, издание в погоне за эксклюзивностью игнорировало или придерживало публикации особо важных для общественности и науки исследований о COVID-19. Речь идет, прежде всего, самых ранних доказательствах передачи вируса от человека к человеку, пишет Daily Mail.
Нидерландский профессор и правительственный советник Тийс Куикен рассказал Фаррару о своей научно-исследовательской работе, отправленной в The Lancet в январе 2020-го до объявления пандемии коронавируса. В ней Куикен сообщает, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к человеку. На тот момент подобный факт еще не было общеизвестным. Выводы были сделаны на основе материалов наблюдения за семьей из города Шэньчжэнь на юге Китая, которая заразилась инфекцией, приехав на Новый год к родственникам в Ухань, сообщает Газета.ru.
«Издание с первых дней появления коронавируса в Ухани имело доступ к исследованиям, доказывающим передачу вируса от человека к человеку. Однако редакторы не стали публиковать первые исследования китайских медиков, когда каждая секунда была на счету», — цитирует Фаррара издание «Эксперт».
Также исследователь сообщает, что The Lancet не стал публиковать доказательства о распространении коронавирусв бессимптомными носителями.
«Мир должен был немедленно узнать об этом. <…> Скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний», — цитируют Фаррара «Известия».
По мнению медэксперта, на редакцию издания могли оказывать давление китайские власти, отмечает «ФедералПресс».
Напомним, Китай отказался сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по второму этапу расследования происхождения коронавируса, чем еще больше возбудил сторонников версии об его утечке из лаборатории в Ухани.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН сравнил действие властей Китая с замалчиванием советским руководством аварии в Чернобыле.
«У нас пытались скрыть аварию на Чернобыльской АЭС. Там такие же начальники на местах. Они не хотят получить по шапке, поэтому сколько можно скрывают», - сказал Аграновский.
А российский писатель Вадим Панов в эфире НСН поддержал позицию Китая из-за отказа от сотрудничества с ВОЗ в расследовании причин возникновения COVID-19, в числе которых утечка из китайской лаборатории и естественное происхождение.
«Как показал опыт последних лет все эти, так называемые беспристрастные международные организации, являют собой не более чем инструмент политических игр, и найдут то, что выгодно заказчику. Сейчас не будем уточнять, кто в качестве заказчика выступает, просто они найдут. Результаты расследования, как правило, становятся известны задолго до его открытия. И поэтому поведение Китая полностью соответствует сложившейся, в последнее время, практике независимых государств, так как США, Англия, Франция плевать на независимые расследования, проводимые так называемыми международными организациями», - отметил писатель.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года в связи со вспышкой заболевания в китайском Ухане в декабре 2019 года. С начала пандемии на планете выявили почти 194 миллиона фактов заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 4 152 727 человек, сообщает Университе Джона Хопкинса.
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