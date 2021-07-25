Ученый обвинил The Lancet в развитии пандемии коронавируса

Профессор, руководитель фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар в своей книге обвинил британский медицинский журнал The Lancet в сокрытии научной информации, что негативно повлияло на ход пандемии коронавируса. По мнению Фаррара, издание в погоне за эксклюзивностью игнорировало или придерживало публикации особо важных для общественности и науки исследований о COVID-19. Речь идет, прежде всего, самых ранних доказательствах передачи вируса от человека к человеку, пишет Daily Mail.

Нидерландский профессор и правительственный советник Тийс Куикен рассказал Фаррару о своей научно-исследовательской работе, отправленной в The Lancet в январе 2020-го до объявления пандемии коронавируса. В ней Куикен сообщает, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к человеку. На тот момент подобный факт еще не было общеизвестным. Выводы были сделаны на основе материалов наблюдения за семьей из города Шэньчжэнь на юге Китая, которая заразилась инфекцией, приехав на Новый год к родственникам в Ухань, сообщает Газета.ru.