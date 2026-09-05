Шуфутинский пообещал стараться быть достойным звания народного артиста

Артист назвал эту награду знаком признания со стороны государства и пообещал делать всё, чтобы соответствовать высокому статусу.

«Для меня это очень важное событие - признание моей страны, признание меня. Я очень благодарен всем, кого только могу поблагодарить за это. Я буду стараться быть достойным», — подчеркнул Шуфутинский.

Исполнитель рассказал, что новость застала его врасплох: о присвоении звания он узнал примерно за час до интервью. По словам артиста, первым ему позвонил знакомый — он наткнулся на опубликованный документ.

Звание народного артиста РФ было присвоено Михаилу Шуфутинскому указом президента Владимира Путина от 3 сентября. Эта награда вручается за весомый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за продолжительную и результативную творческую работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

